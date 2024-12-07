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Hadi Özışık: Kandil, Erdoğan ve Bahçeli'nin muhatabı değil

İnternetHaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Ekol TV'deki Tartışma Zemini programında Devlet Bahçeli'nin ülkenin birliği için elini taşın altına koyduğunu belirtti. Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin "Kandil'e bir çağrımız yok" ifadelerini hatırlatarak, Kandil'in ne Devlet Bahçeli'nin ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhatabı olmadığını vurguladı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekol TV'deki Tartışma Zemini programında Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi. Özışık, Bahçeli'nin ülkenin selameti ve birliği için elini taşın altına koyduğunu. 

Özışık ayrıca ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin 'Kandil'e bir çağrımız yok' ifadelerini dile getirdi.

Hadi Özışık, sözlerini 'Kandil, ne Devlet Bahçeli'nin ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhatabı değil' sözleri ile sürdürdü.

Terörün bitmesi ile birlikte, kayyum konusunun da biteceğini söyleyen Özışık, 'Belediye başkanları terör örgütüne yardım ve yataklık yapacak durumda olmayacak' ifadelerini kullandı.

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