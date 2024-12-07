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Beylikdüzü'nde apartmanda doğal gaz patlaması anı güvenlik kameralarına yansıdı

Beylikdüzü'nde, bir binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi Topçu Sokak'taki 14 katlı binanın bodrum katındaki dairede, doğal gaz tesisatından kaynaklı bir patlama yaşandı.

Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada çalışma başlatan itfaiye ekipleri, bazı kişileri yaralı olarak kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binanın bodrum katındaki kapıcı dairesindeki kişiye ulaşılamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. İtfaiyenin yanı sıra AFAD, UMKE ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını arama kurtarma ekiplerinin eşlik ettiği çalışmalarda arama kurtarma köpeği de görev aldı.

Arama çalışmaları sonucunda kapıcı dairesinde hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, beton blokların altından çıkarılarak morga kaldırıldı.

Öte yandan binadaki doğal gaz patlaması çevredeki apartmanların güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, patlama sonrası binadan kopan moloz parçalarının çevreye saçılması ve araçlara çarpması yer aldı.

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