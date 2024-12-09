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Ülkesine dönmekte olan Suriyeliden 'Türkiye' sözleri: "Yediğim ekmeği inkar etmem"

Yazar ve dijital yayıncı Adem Metan, ülkesine dönüş yolunda olan Suriyeli bir kişiyle röportaj yaptı. Metan'ın sorularına yanıt veren Suriye uyruklu kişi, "Allah'a şükür burada memnun oldum, Türkiye Cumhuriyeti başım üstüne. Allah razı olsun" dedi ardından da Türkiye'de iş bulup çalıştığını, ekmek yediğini söyleyip bunları inkar etmeyeceğini ifade etti.

Esed rejiminin devrilmesinin ardından çok sayıda Suriyeli ülkesine dönmeye başladı. Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Adem Metan, ülkesine dönmekte olan Suriyeli bir kişiyle röportaj gerçekleştirdi. 

3 senedir Türkiye'de olduğunu belirten Suriyeli kişi, "Allah'a şükür burada memnun oldum, Türkiye Cumhuriyeti başım üstüne. Allah razı olsun" diyerek Türkiye'ye duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Metan, Suriyeli kişiye 'Giderken Türkiye'ye ne söylemek istersin' diye sordu. Bunun üzerine Suriyeli kişi; Türkiye'de iş bulup çalıştığını, ekmek yediğini söyleyip bunları inkar etmeyeceğini ifade etti.

Metan'ın "Görüştüğün arkadaşlarından da döneceğini söyleyen çok insan var mı" sorusuna Suriyeli kişi "Evet çok var" diyerek cevap verdi.

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