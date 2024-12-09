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Kutlama yapan Suriyelilerin önünü kesti, gözaltına alındı: "Başlarım Esad'ınıza..."

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından kutlama yapan Suriyeli sığınmacıların araçlarının önünü kestiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay, Gebze ilçesinde yaşandı. Suriyeli vatandaşların Esed rejiminin devrilmesi üzerine gösteriler düzenlemesine tepki gösteren şahıs, araçların önünü keserek, "Bu kadar şehit varken siz hayırdır, valilikten, kaymakamlıktan izin aldınız mı? Başlarım Esad'ınıza, dağılın lan!" dedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gebze ilçesinde kutlama yapan Suriyeli sığınmacıların araçlarının önünü kesen ve görüntüleri sosyal medyada yer alan kişinin A.K.D. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, A.K.D'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındığı kaydedildi.

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