'Bir an önce Esad'la gerekli temas sağlanmalı' diyen Özgür Özel gündem oldu

Suriyeli muhaliflerin Şam'a girdiği saatlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara "Bir an önce Esad'la gerekli temas sağlanmalı" çağrısı yapması şaşkınlıkla karşılandı. Gazeteci Nevşin Mengü, "CHP dış politika ekibinin yerinde olsam istifa ederdim." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esad açıklaması gündem oldu. Rusya ve İran'ın günler önçesinden terkettiği Esad için Özel'in bu çıkışı herkesi şaşkına çevirdi.

Cumartesi akşamı muhaliflerin Şam'a girdiği saatlerde Kilis'te katıldığı bir programda konuşan Özel, Bir an önce Esad'la gerekli temas sağlanmalı, Esad'ın ilan ettiği aftan yararlanan Türkiye'deki sığınmacılar bilgi sahibi yapılmalı, çatışma ortamı durdurulmalı, bu konuda gerekli uluslararası temaslar sağlanmalıdır" dedi.

Özel'in konuşmasını Youtube kanalında değerlendiren gazeteci Nevşin Mengü, "CHP dış politika ekibinin yerinde olsam istifa ederdim. Hiç girmeseydiniz bir şey demeyin elinizde bir şey yoksa" diye konuştu.