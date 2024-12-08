Ankara Kitap Fuarı'nda Hasan Doğan'a yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, 21. Ankara Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Yoğun ilgi gören Doğan, son olarak "Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim" adlı eserini yayımlamıştı.

Bugün son günü olan 21. Ankara Kitap Fuarı'nda Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan yoğun ilgi gördü. Bu yıl 21'incisi düzenlenen ve 29 Kasım ve 8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen fuara Doğan da katılım sağladı. Okurlarıyla buluşan Doğan, okurların kitaplarını imzaladı. Doğan'ın okurlarıyla buluştuğu anların videosu paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, son olarak Osmanlı yönetiminde denetim sistemlerini ele aldığı "Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim" adlı kitabını yayımlamıştı.