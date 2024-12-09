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Suriye 13 yılda böyle parçalandı! 2011'den beri yaşananlar tek videoda anlatıldı

Suriye'de 2011'in mart ayında başlayan isyanlar Şam'ın düşmesi ve Suriye'nin parçalanmasıyla son buldu. 2011- 2024 yılları arasında Suriye topraklarının nasıl parçalanıp bölündüğü, toprakların sürekli el değiştirmesi tek bir video ile anlatıldı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, 54 yıllık Esad ailesi devri, 24 yıllık Beşşar Esad yönetimi sona erdi... Esad, başkent Şam'ı terk etti. ABD destekli HTŞ ile diğer gruplar Şam'a girdi, mahkumları serbest bıraktı.

Mart 2011’de başlayan isyanlar Şam'ın düşmesi ve Suriye’nin parçalanmasıyla son buldu.

2011- 2024 yılları arasında Suriye topraklarının nasıl parçalanıp bölündüğü, toprakların sürekli el değiştirmesi tek bir video ile anlatıldı.

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