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Görüntüler Diyarbakır'da kayda geçti! "Esad iki tane korumasıyla birlikte telefoncudan çıktı"

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde GSM dükkanından çıkan adamın Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'a olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi sadece 12 günde çöktü. Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesiyle Esad ve ailesi ülkeyi terk etti. Esad'ın Rusya'da olduğu ve Putin tarafından sığınma hakkı verildiği öğrenildi.

Ancak bu konuya dair detaylı bir açıklama ya da görsel gelmedi.

Yaşanan gelişmelerin ardından "Esad nerede?" "Esad gerçekten Rusya'da mı?" soruları sorulurken, Diyarbakır'dan ilginç ve güldüren bir görüntü geldi.

Beşar Esad'a benzeyen bir adamın Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir GSM dükkanından çıktığı anlar, vatandaşın kamerasına yansıdı.

Esad'a benzeyen adamın sokakta yürüdüğü anları kayda alan bir vatandaş, 'Esad iki tane korumasıyla birlikte telefoncudan çıktı. Evet şimdi yürüyorlar' dedi.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, "Gelir gelmez telefon hattı çıkarmış", "Aynısı ya aynısı" yorumunda bulundu.

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