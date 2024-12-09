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CHP

Kemal Kılıçdaroğlu dünürünün cenaze törenine katıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat eden dünürü Orhan Nadir'in cenaze törenine katıldı.

Orhan Nadir için Muratpaşa ilçesindeki Türbeli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Nadir'in ailesi, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu yakınları, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Nadir'in cenazesi toprağa verildi.

Daha sonra Nadir'in ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu taziyeleri kabul etti.

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