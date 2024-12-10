Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini salondakiler ayağa kalkarak alkışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baas rejiminden kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyelilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Herkesin sırtını döndüğü Suriyelileri Türkiye'de himaye ettiklerini belirten Erdoğan, "Rabbim bizlere insanlığımızın ve müslümanlığımızın sınandığı zor dönemde kardeşlik imtihanını alnımızın akıyla vermeyi nasip etti." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözleri salonda uzun süre alkışlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.

Erdoğan'ın gündeminde Baas rejiminin sona erdiği Suriye vardı. Erdoğan, "Suriye halkının özgürlüğüne yeni Suriye yönetiminin istikrarına kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacaktır" dedi.

Türkiye'ye sığınan Suriyelilere değinen Erdoğan, "Herkesin sırtını döndüğü Suriye halkını tem topraklarımız içinde hem de sınırlarımız dibinde yıllarca koruduk, himaye ettik. Bunu şikayet ederek değil, memnuniyetle yerine getirdik. Rabbim bizlere insanlığımızın ve müslümanlığımızın sınandığı zor dönemde kardeşlik imtihanını alnımızın akıyla vermeyi nasip etti." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından salondakiler, ayağa kalkarak uzun süre Erdoğan'ı alkışladı.