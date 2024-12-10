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Halepliler özgürlük sevincini böyle haykırdı: Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Erdoğan

Halep'te yaşayanlar TRT Haber mikrofonunu görünce 'Türkçe biliyoruz' diyerek özgürlük sevincini paylaştı. Halepliler, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken içlerinden biri "Halep sizinle yeniden canlanacak inşallah" dedi.

Esed rejiminin sona ermesi Suriyelileri mutlu etti. Halep'te yaşayanlar TRT Haber mikrofonunu görünce 'Türkçe biliyoruz' diyerek özgürlük sevincini haykırdı. Hislerini aktaran Haleplilerin o sırada kullandıkları ifadeler dikkat çekti. 

Halepliler, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken "Türkiye’yi çok seviyoruz. Allah sizden razı olsun" dedi. İçlerinden biri "Halep sizinle yeniden canlanacak inşallah" ifadesini kullandı.

Halepli bir kadın konuşurken sevinç gözyaşları döktü. 

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