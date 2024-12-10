Abdulkadir Selvi canlı yayında Ümit Özdağ'ı çıldırttı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CNN Türk canlı yayınında kendisine Suriye politikasını eleştiren Abdulkadir Selvi'ye sosyal medya hesasından sert ifadelerle yanıt verdi.

Suriye'nin konuşulduğu CNN Türk yayınında Abdulkadir Selvi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a eleştiriler yöneltti.

Suriyeli muhaliflerin Türk olduğu için CNN Türk muhabirinin yediği yemeğin hesabını ödediğini duyan Selvi, "Ümit Özdağ bunu duysa siyaseti bırakır. Tüm siyasetini Suriyeli düşmanlığı üzerine kurdu. Türkiye'nin Osmanlının Selçuklunun birikimine ihanet etti" dedi.

"Muhabire ısmarlanan yemek üzerinden ülke analizi yapıyorsun"

Selvi'nin sözlerine Özdağ, sosyal medya hesasından yanıt verdi. Özdağ, yaptığı paylaşımda "Abdülkadir Selvi Allah bana da sana verdiği zekayı verseydi ben de senin gibi gevrek gevrek gülerdim, cahil cahil konuşurdum. Irak parçalandı, Libya, parçalandı, Suriye parçalandı ve şimdi İsrail işgal ve stratejik birikimini yok ediyor. PKK/YPG devletleşiyor. Sen de bir muhabire ısmarlanan yemek üzerinden ülke analizi yapıyorsun. Dedim ya, Allah senin zekanı bana verseydi ben de rahat ederdim." ifadelerine yer verdi.