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POLİTİKA

DEM Parti'li Tuncer Bakırhan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrısına Bahçeli'den alkış

Meclis'te düzenlenen bütçe görüşmelerinde konuşan DEM Partili Tuncer Bakırhan, Kürtlerle diyalog çağrısında bulunarak "Bu konuda iktidarın atacağı adımlara her türlü desteği vermeye hazırız." dedi. Bakırhan'ın çağrısı sonrası Devlet Bahçeli'nin alkışlaması çok konuşuldu.

TBMM Genel Kurulu’nda 2025 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerde dikkat çeken anlar yaşandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis'te düzenlenen bütçe görüşmelerinde konuştu.

Bakırhan, açıklamaları sırasında Erdoğan'a bir çağrıda bulundu.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEYE VARIZ"

Konuşmasında Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları olumlu bulduklarını belirten Bakırhan, devamında şu ifadelerde bulundu:

Suriye’de siyasal denklemin yeniden kurulacağı bir süreçte Kürtlerle diyalog emin olun Türkiye’ye de büyük kazandırır. Türkiye, izleyeceği barışçıl politikalarla Ortadoğu’da örnek olabilir. Türkiye’nin sınırları dışındaki Kürtler Türkiye için bir tehdit değil bir barış imkanıdır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin değerlendirmesi gerekir.

Ortadoğu’da barışın sağlanması adına bölgesel bir ittifak, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim şarttır. Bu konuda iktidarın atacağı adımlara her türlü desteği vermeye hazırız.

Bu meseleyi çözerek tarihe geçme fırsatı sizlerin önünde beklemektedir

DEVLET BAHÇELİ'DEN ALKIŞ

Bakırhan'ın flaş açıklamaları sonrası Devlet Bahçeli'nin verdiği tepki ise çok konuşuldu.

2025 bütçe görüşmeleri sırasında DEM sıralarına gitmeyen Bahçeli, Tuncer Bakırhan'ın konuşması bittiğinde alkışladı.

NE OLMUŞTU

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı kapsamında toplantıda hazır bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, burada diğer parti mensuplarıyla selamlaşmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile selamlaşan Bahçeli, DEM Parti Grubu'yla da tokalaşmıştı.

Bahçeli'nin burada DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da aralarında bulunduğu isimlerle tokalaşma anları kameralara yansımıştı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüntüler sosyal medyada gündem olmuş ve birçok yorum yapılmıştı.

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