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Cüneyt Özdemir'den Suriye-Erdoğan açıklaması: Adam yine kazandı

Cünelt Özdemir, SuriyE'de Baas rejiminin çöküşünü değerlendirirken, "Adam yine kazandı. Erdoğan bu hikayede ilk günden beri Esad'a karşı net bir tavır koydu. Esad rewiminin yıkılmasında ana aktörleren bir tanesi de Erdoğan oldu diyebiliriz " dedi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi sona erdi, muhaliflerin 13 yıllık mücadelesi Şam'da zaferle sonuçlandı.

Suriye'deki gelişmeleri Youtube kanalında değerlendiren gazeteci Cüneyt Özdemir "Şunu hep beraber söyleyebiliriz ki "ADAM YİNE KAZANDI" Erdoğan bu hikayede ilk günden beri Esad'a karşı net bir tavır koydu. Esad rejiminin yıkılması için defalarca çağrılarda bulundu ve şu anda Esad rejiminin yıkılmasında ana aktörlerden bir tanesi Erdoğan oldu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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