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Kenan Yıldız namaz kıldığını söyledi fenomen arkadaşı seccade hediye etti

Juventus'un yıldız futbolcusu Kenan Yıldız, namaz kıldığından bahsedince Tikkom fenomeni yakın arkadaşı Riton, Kenan'ın isminin yazılı olduğu bir seccade hediye etti.

A Milli Takım'ın ve Juventus'un yıldız ismi Kenan Yıldız, bu sefer kendisine arkadaşlarından gelen bir hediyeyle gündem oldu. Tiktok fenomeni ve Yıldız'ın yakın arkadaşı olan Riton, dikkat çeken bir hediye hazırlattı.

Kenan Yıldız'ın namaz kıldığını söylemesi üzerine Riton, beyaz seccade üzerine "Kenan" isminin yanında ay simgesinin yer aldığı ve siyah iple nakşedilmiş bir seccade hediye etti.

Yıldız, seccade için arkadaşına teşekkür ederken ayrıca namaz kıldığı anların bir karesini de gönderdi. O videoya sosyal medyada beğeni yağdı. (Odatv)

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