Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumunu en iyi seviyeye çıkaracağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ve emekli maaş zamlarına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz" dedi.

Ekonomiye yönelik mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremesek de bu doğrultuda istikrarlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret, memur ve emekli maaşları gibi kritik kararlar var. Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz. Son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirlilerdir.

"REFAH KAYBINI TELAFİ EDECEĞİZ"

Milyonlarca insanımızın refah kaybını telafi edecek anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Döviz kuru ve enflasyondaki yükselişle izah edilemeyecek fahiş fiyat artışlarına karşı daha etkin çalışmalar yapacağız. Yatırımcıları ve çalışanları kollayacak, üretimi, istihdamı ve ihracatı güçlü tutacağız. Önümüzdeki dönemde kayıpları aşama aşama telafi edeceğiz."