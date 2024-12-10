Bakan Kurum: İşçilerimiz 7/24 durmuyor

Hatay Dikmece'de Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi kurularak TOKİ tarafından 608 blokta 10 bin 335 konut inşa ediliyor, şimdiye kadar 5 bin 535 konut tamamlandı. Çevre Bakanı Murat Kurum, çalışmaların 7/24 sürdüğünü ve afetzedelerin bir an önce yuvalarına kavuşması için çaba gösterildiğini vurguladı. 2025 yılı sonunda Hatay’da toplam 158 bin 169 konut ve iş yeri teslim edilmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesinin kurulu olduğu Antakya’nın Dikmece Mahallesi’nde 608 blokta 10 bin 335 konut inşa ediyor. Bölgeden görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Burası Hatay Dikmece. 174 ayrı alanda, 1900 şantiye… 7/24 işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor. Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Hatay’da Türkiye’nin en büyük ikinci şantiyesi kuruldu. Antakya merkezdeki Dikmece Mahallesi’nde bulunan 3 milyon 76 bin metrekarelik alandaki şantiyede, 7 binden fazla işçi ile 7/24 esasıyla çalışmalar devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Dikmece’de 8 etaplık projeyle 608 blokta 10 bin 335 konut üretecek. Şimdiye kadar 5 bin 535 konut tamamlandı.

“İşçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor”

Bölgenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Burası Hatay Dikmece. 174 ayrı alanda, 1900 şantiye… 7/24 işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor. Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için” ifadelerini kullandı.

“Güvenilir bir yaşam alanıoluşturuyoruz”

TOKİ İnşaat Mühendisi Ali Güzel, bölgede tünel kalıp sistemiyle depreme dayanıklı konutlar tasarlandığını söyledi. Konutların 3+1 olarak projelendirildiğinikaydeden Güzel, “Sosyal donatı alanlarıyla birlikte konforlu ve depremden uzak güvenilir bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Proje kapsamında yeşil alanlarımız, banklarımız, çocuk oyun gruplarımız, fitness alanlarımız, basket sahalarımız mevcuttur. Çalışmalarımıza çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Konutlar tamamlandıkça da etap etap vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim ediyoruz” dedi.



Hatay’da bugüne kadar 32 bin 160 konut ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 44 bin 227’ye yükselecek. 2025 yılı sonunda ise 158 bin 169 konut ve iş yerinin teslim edilmesi hedefleniyor.

En büyük şantiye Adıyaman İndere’de

Deprem bölgesinin en büyük şantiyesi ise 9 bin işçinin çalıştığı Adıyaman İndere’deki Emlak Konut şantiyesi. 70 bin kişinin yaşayacağı bölgede 16 bin 467 kalıcı konut / iş yeri yapılacak. Konutlar, yatay mimariye uygun zemin+4’ü geçmeyecek