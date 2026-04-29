RTÜK ve MGK’dan televizyon içeriklerine sıkı denetim

RTÜK ile MGK arasında yapılan kritik toplantıda televizyon içeriklerine yönelik yeni bir denetim ve yönlendirme sürecinin başlatılması gündeme gelirken, özellikle şiddet sahneleri, gündüz kuşağı programları ve toplumsal değerlere zarar verdiği düşünülen yapımlar mercek altına alındı.

Televizyon yapımlarına yönelik yeni bir süreç başlıyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Milli Güvenlik Kurulu arasında, ekranlardaki içeriklere dair stratejik bir toplantı yapıldı.

RTÜK binasında gerçekleşen toplantıya MGK Genel Sekreteri ve beraberindeki heyet de katıldı. Görüşmede özellikle gündüz kuşağı programları, şiddet sahneleri, aile yapısını zedelediği ve milli-manevi değerlere zarar verdiği değerlendirilen yapımlar masaya yatırıldı.

Edinilen bilgilere göre MGK da bu kapsamda söz konusu içerikleri tek tek inceledi.

YAPIMLARA “DEĞER YERLEŞTİRMESİ” GÜNDEMDE

Toplantıda dikkat çeken başlıklardan biri de “değer yerleştirmesi” oldu. Buna göre, dizi ve filmlerde ürün yerleştirmesine benzer bir yöntemle toplumun önem verdiği değerlerin daha görünür hale getirilmesi planlanıyor.

RTÜK ve MGK’nın, Erdoğan’ın talimatı sonrası ortak bir eylem planı üzerinde çalışmaya başladığı belirtildi. Görüşmede, son dönemde toplum yapısını olumsuz etkilediği değerlendirilen içerikler konusunda devletin hassasiyetinin üst düzeyde olduğu da vurgulandı.

Kaynaklar önümüzdeki günlerde de benzer yeni kararların gelebileceğine işaret etti.

ERDOĞAN’DAN ŞİDDET İÇERİKLİ YAPIMLARA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki silahlı okul saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, şiddeti körüklediği düşünülen yapımlara dikkat çekmişti.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, bu konuda taviz verilmeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

Reyting kaygısı, şiddet kültürünü yaygınlaştırmanın mazereti olamaz. Kuşkusuz bu konuda, en büyük görev medya kuruluşlarımıza düşüyor. Şiddeti özendiren, çarpık ilişkileri meşrulaştıran, kötülüğü sıradanlaştıran yapımlardan ziyade; aileyi merkeze alan, iyiliği, merhameti, şefkati teşvik eden yapımlara ekranlarda daha fazla yer verilmesi gerekiyor. Biz, yaşanan onca kötü tecrübeye rağmen, iyiliği hayatının merkezine yerleştirmiş bir milletiz. İçimizi karartan manzaralara rağmen, şehit Ayla öğretmenimiz gibi, nice güzel insanımız, bu milletin mayasında ne olduğu bizlere hatırlatıyor. RTÜK başta olmak üzere, ilgili kurumlarımızla özellikle ‘ekranda şiddet ve yozlaşma’ meselesinin üzerine daha tavizsiz gitmekte kararlıyız. Farklı alanlarda üretilen verileri birleştirecek, erken uyarı mekanizmalarını güçlendirecek ve şiddet olayı henüz gerçekleşmeden önce müdahale edilmesini sağlayacak sistematik bir yapı kuracağız. Genelleyici ve tek-tip çözümlerden ziyade; yerel, bölgesel ve vaka bazlı analizlere dayalı bir politika seti üreteceğiz. Bazı bölgelerde aile destek mekanizmalarının güçlendirilmesi için yeni düzenlemeler yaparken, bazı alanlarda ise dijital içerik takibinin daha sıkı yapılmasını temin edeceğiz. Şu bir gerçek ki; dijital dünyada bir içerik, birkaç dakika içinde çok geniş kitlelere ulaşabiliyor. Bu içeriklerin kaldırılması, erişime kapatılması veya yeniden dolaşıma girmesinin engellenmesinde bazen geç kalınabiliyor. Bu gecikmelerin önüne geçilmesi için içerik takibinin tek tek kaldırma mantığıyla değil, hızlı filtreleme araçlarının kullanımı gerekiyor. Aynı şekilde, yaş doğrulama, kimlik temelli denetim ve VPN ile aşma girişimlerine karşı teknik önlemlerin devreye alınması önem arz ediyor. Meclis’imizde görüşmeleri devam eden ‘15 yaş-altı çocuklara sosyal ağı kullanma' bunu sınırlayan düzeltmenin yürürlüğü girmesiyle birlikte çok önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Yine önümüzdeki dönemde sosyal ağ platformlarında kimlik doğrulama ve bilgi paylaşma yükümlülüğü getireceğiz."

Kaynak: haber7