Yılmaz'dan 'sivil anayasa' vurgusu: Önemsiyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarının sürdüğünü belirterek, sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tüm partilerin katılımıyla ve en geniş toplumsal mutabakatla tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye’nin kendi iradesiyle, demokratik bir şekilde sivil bir anayasa hazırlamasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni anayasa çalışmalarının devam ettiğini belirten Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu konuda bir çalışma grubu oluşturulduğunu ifade etti. Yılmaz, hem dünyadaki hem de Türkiye’deki anayasa tecrübelerinin incelendiğini, farklı başlıkların kapsamlı şekilde ele alındığını söyledi.

“ASIL PLATFORM TBMM”

Anayasa yapım sürecinin merkezinde Meclis’in bulunduğunu belirten Yılmaz, “Anayasayı yapma platformu, asıl platform tabii ki TBMM” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin daha önce kendi taslak çalışmasını hazırladığını hatırlatan Yılmaz, diğer partilerin de katkısıyla sürecin ilerlemesi gerektiğini dile getirdi.

“EN GENİŞ MUTABAKAT GEREKLİ”

Tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Yılmaz, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere partilerin kendi anayasa çalışmalarını tamamlayarak ortaya koymaları gerektiğini söyledi.



Yılmaz, “Meclis zemininde bütün partilerin bir araya gelip bu çalışmayı sonuçlandırması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Anayasaların geniş uzlaşıyla hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, yeni bir anayasanın hem Meclis’te hem de toplumda güçlü bir mutabakata dayanmasının şart olduğunu vurguladı.

“MEVCUT ANAYASA YÜK OLMAKTAN ÇIKMALI”

Yılmaz, mevcut anayasanın kökenine de değinerek, 12 Eylül askeri darbesi sonrası hazırlanan anayasanın çok sayıda değişikliğe uğradığını ancak bütünlüğünü kaybettiğini belirtti.

Daha sade ve tutarlı bir anayasa hedeflediklerini söyleyen Yılmaz, yapılacak değişikliklerin Türkiye’nin demokratik standartlarını güçlendireceğini ifade etti.