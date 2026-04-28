BIST 14.512
DOLAR 45,05
EURO 52,76
ALTIN 6.707,47
HABER /  MEDYA

Kılıçdaroğlu için 'Kripto kılıç artığı' diyen Mine Kırıkkant'tan yeni karar

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Kripto kılıç artığı” ifadelerini kullanmasının ardından gazetedeki yazılarına ara verdiğini açıkladı. Kırıkkanat'ın "Yenildim, çekiliyorum. At sizin, meydan sizin, rahat rahat oynayın” ifadesi dikkat çekti.

Abone ol

Ele geçirilen düşman topraklarında hayatta kalanlara yönelik kullanılan "kılıç artığı" ifadesini Kılıçdaroğlu için söyleyen Mine Kırıkkanat, tepkiler yeni bir karar aldı.

Cumhuriyet’teki köşesinden kısa bir açıklama yayınlayan Kırıkkanat, “Cumhuriyet’in değerli okurlarına: Son günlerde yaşananlar üzerine yazılarıma bir süre ara veriyorum. Sevgiyle kalın” diye yazdı.

"At sizin, meydan sizin, rahat rahat oynayın"

Kırıkkanat, X hesabından yaptığı açıklamada ise “Kazandınız kötüler. Biz yenilmeyi de biliriz. Yenildim, çekiliyorum. At sizin, meydan sizin, rahat rahat oynayın” diye yazdı.

“Kılıç artığı” ifadesi, Osmanlı dönemindeki katliam ve sürgünlerden kurtulan topluluklar için aşağılayıcı biçimde kullanılan, özellikle Aleviler ve diğer azınlıklara yönelik nefret söylemi olarak değerlendirilen bir söz olarak biliniyor.

Savunması şaşırtmıştı

Kırıkkanat, ilk paylaşımının altına gelen yorumlardan sonra yeni bir paylaşım daha yaparak "Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü Kılıçdaroğlu'nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
