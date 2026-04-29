Gemi kaldıran zincir üretiyordu! 84 yıllık şirket konkordato talep etti

Eğinlioğlu Zincir Sanayi konkordato talebinde bulundu. 1942 yılından bu yana faaliyet gösteren zincir üreticisi şirket konkordato talep etti

Ödeme güçlüğü çeken şirketler ödemelerini ertelemek ve planlama yapmak üzere konkordato taleplerine devam ediyor. 84 yıl önce kurulan Eğinlioğlu Zincir Sanayi şirketi konkordato talebinde bulundu. Eğinlioğlu, Türkiye'nin ilk zincir üretim tesisi olarak biliniyor.

 GEMİ KALDIRAN GÜÇLÜ ZİNCİRLERİ ÜRETİYORLAR

 Gemi kaldıracak güçteki zincirleri üreten şirketin 50'den fazla teknoloji zincir üretim hattı bulunuyor.

KONKORDATO TALEP ETTİLER

 Şirket ve ortakları Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu.

 Davaya esas olarak "Eğinlioğlu Zincir Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eğinlioğlu Arge Sanayi ve Ticaret A.Ş., Oğullar Metal Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti., Orçun Eğinlioğlu, Mithatcan Eğinlioğlu, Emine Berrak Eğinlioğlu ve Berkcan Eğinlioğlu vekili tarafından hasımsız olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; İİK.'nun 304'üncü maddesi gereğince konkordato talebi hakkında karar verilmek üzere Mahkememizce yargılamaya başlanmasına, nihai karar günü duruşmasının 11/05/2026 günü saat 14:30 olarak tayin olunmasına karar verilmiştir. İtiraz edenlerin, itiraz sebeplerini tayin olunan duruşma gününden en az 3 (üç) gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla tayin olunan duruşmada hazır bulunabilecekleri hususları İİK'nun 288. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur." denildi.

