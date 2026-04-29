Optimar anketinde son tablo: Mart 2026’da dengeler nasıl şekillendi?

Optimar Araştırma’nın Aralık 2025-Mart 2026 dönemini kapsayan son anketine göre AK Parti dört ay boyunca yüzde 33,6-35,2 bandında birinci sıradaki yerini korurken, CHP yüzde 27,3-30,3 aralığında ikinci sırada yer aldı ve Mart 2026 itibarıyla iki parti arasındaki fark 4,9 puan oldu.

Optimar Araştırma’nın dört ayrı anketi, Türkiye’de seçmen eğilimlerinin Aralık 2025’ten Mart 2026’ya uzanan dönemde dalgalı ama ana ekseni değişmeyen bir tablo ortaya koyduğunu gösterdi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti dört ayın tamamında birinci sırada yer aldı; parti Aralık 2025’te yüzde 34,7, Ocak 2026’da yüzde 35,2, Şubat 2026’da yüzde 33,6 ve Mart 2026’da yüzde 34,1 oy oranına ulaştı. CHP ise aynı dönemde sırasıyla yüzde 30,3, yüzde 27,3, yüzde 28,9 ve yüzde 29,2 seviyelerinde ölçüldü. Böylece Mart 2026 itibarıyla iki parti arasındaki fark 4,9 puan olarak kaydedildi.

Mart 2026 Seçmen eğilimleri

Mart 2026 anketinin ayrıntılı tablosuna göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 34,1 ile ilk sırada, CHP yüzde 29,2 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 9,6, MHP yüzde 8,5, İYİ Parti yüzde 8,0, Zafer Partisi yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,6, A Parti yüzde 1,4, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,2, Vatan Partisi yüzde 0,9 ve “diğer” partiler yüzde 2,3 olarak ölçüldü. Kararsızlar dağıtılmadan önce ise toplam parti tercihi yüzde 71,1’de kaldı; kararsızlar yüzde 9,7, oy kullanmayacağını söyleyenler yüzde 9,5, cevap vermeyenler yüzde 9,8 oldu.

Dört aylık karşılaştırma, AK Parti’nin yüzde 33,6 ile yüzde 35,2 bandında seyrettiğini, CHP’nin ise Ocak ayında yüzde 27,3’e geriledikten sonra Mart’ta yüzde 29,2’ye çıktığını gösteriyor. DEM Parti Aralık’ta yüzde 9,9, Ocak’ta yüzde 12,8, Şubat’ta yüzde 10,8 ve Mart’ta yüzde 9,6 seviyesinde ölçülürken; MHP yüzde 8,2, yüzde 9,6, yüzde 8,3 ve yüzde 8,5 çizgisinde ilerledi. İYİ Parti’nin oranı ise Aralık’ta yüzde 7,8, Ocak’ta yüzde 7,6, Şubat’ta yüzde 8,9 ve Mart’ta yüzde 8,0 oldu. Kararsız seçmen eğiliminde de dikkat çekici bir dönüş gözlendi: Aralık’ta yüzde 9,7 olan kararsız oranı Ocak’ta yüzde 7,8’e, Şubat’ta yüzde 7,6’ya inerken Mart’ta yeniden yüzde 9,7’ye çıktı.

Parti tercihi - Bugünkü oy tercihi

14 Mayıs 2023 parti tercihi ile bugünkü oy tercihi karşılaştırması, seçmen sadakatinde en yüksek oranların CHP, Yeşil Sol/DEM hattı ve AK Parti seçmenlerinde toplandığını ortaya koydu. 2023’te CHP’ye oy verenlerin yüzde 74,2’si bugün de CHP’yi tercih ettiğini belirtirken, Yeşil Sol Parti seçmeninin yüzde 71,6’sı DEM Parti’ye yöneldi. AK Parti seçmeninde sadakat oranı yüzde 66,7 oldu. MHP seçmeninin yüzde 47,5’i MHP’de kalırken, yüzde 21,2’si AK Parti’ye, yüzde 10,3’ü İYİ Parti’ye yöneldi. İYİ Parti seçmeninde ise yüzde 47,3’lük sadakat oranına karşılık yüzde 21,7 CHP’ye, yüzde 12,6 MHP’ye geçiş dikkat çekti.

Geçiş matrisinde küçük partiler açısından da dikkat çekici veriler yer aldı. Yeniden Refah Partisi seçmeninin yüzde 42,2’si aynı partide kalırken, yüzde 27,7’si oy kullanmayacağını, yüzde 12,0’si kararsız olduğunu belirtti. Zafer Partisi seçmeninin yüzde 53,0’ü partisini korurken, yüzde 12,1’i kararsız, yüzde 12,1’i cevap yok kategorisinde yer aldı. 2023’te oy kullanmayan seçmenlerin yüzde 54,1’i bugün cevap vermediğini, yüzde 30,2’si yine oy kullanmayacağını, yüzde 5,1’i kararsız olduğunu söyledi.

Demografik kırılımlar

Demografik sonuçlar, tercihlerin cinsiyet, yaş ve eğitim gruplarına göre belirgin biçimde farklılaştığını gösterdi. Kadınlarda AK Parti yüzde 26,2 ile ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 18,0, MHP yüzde 6,7, İYİ Parti yüzde 6,9 ve DEM Parti yüzde 6,7 olarak ölçüldü. Erkeklerde ise CHP yüzde 23,6 ile öne çıkarken, AK Parti yüzde 22,2’de kaldı. Yaş gruplarında 18-24 yaşta AK Parti yüzde 28,4, MHP yüzde 15,5; 45-54 yaşta AK Parti yüzde 30,2; 55-64 yaşta CHP yüzde 33,3; 65 yaş üstünde CHP yüzde 30,4 olarak kaydedildi. Eğitim düzeyinde ise ilköğretim/ortaokul grubunda AK Parti yüzde 28,3 ve CHP yüzde 24,3; lise grubunda CHP yüzde 25,3 ve AK Parti yüzde 24,8; üniversite mezunlarında AK Parti yüzde 26,0 ve CHP yüzde 19,2; yüksek lisans/doktora grubunda AK Parti yüzde 23,1 ve MHP yüzde 22,7 ile öne çıktı.