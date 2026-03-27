En beğenilen siyasetçi anketi! Zirvedeki isim büyük fark arttı, çarpıcı sonuçlar
ASAL Araştırma, 'en beğenilen' siyasetçi anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 26 ilde yapılan anketin sonuçlarına göre listede 10 isim yer aldı. İlk sırada yer alan isim ise...
ASAL Araştırma, mart ayında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. 18 yaş ve üzeri 2 bin kişi ile yapılan ankette katılımcılara, "Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusu soruldu.Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci sırada yer aldı. Erdoğan'a en yakın isim ise Mansur Yavaş oldu. İşte son anket sonuçları:
Recep Tayyip Erdoğan: %26.6
Mansur Yavaş: %20.2
Ekrem İmamoğlu: %15.3
