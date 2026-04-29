Emeklinin 4 bin TL'lik bayram ikramiyesi koç alıyordu şimdi duruma bakın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın emekli bayram ikramiyelerine ilişkin açıklaması, Kurban Bayramı öncesinde ikramiyenin alım gücünü yeniden gündeme taşıdı. 4 bin TL olarak ödenecek olan bayram ikramiyesi emeklinin kurbanlık alımına artık imkan vermiyor. 2018 yılında verilen bayram ikramiyesi ile küçükbaş kurbanlık alınırken, bu yıl sadece 5 kilo kıyma alınabiliyor.

Abone ol

2026 Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 4 bin TL ikramiye ödeneceği netleşirken, bu tutarın kurbanlık fiyatları karşısındaki karşılığı tartışma konusu oldu. Bayram ikramiyesi, 2025 yılında 4 bin TL’ye çıkarılmıştı. 2026 yılında ise aynı tutarın korunması, kurbanlık piyasasında beklenen artışla birlikte emekli ikramiyesinin alım gücündeki kaybı daha görünür hale getirdi.

8 YIL ÖNCE KURBANLIK ALINIYORDU

Emekli bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında 1000 TL olarak başlamıştı. Aynı yıl en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatı 7 bin TL, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatı ise 1000 TL olmuştu.

-Buna göre 2018’de bir emekli, aldığı bayram ikramiyesiyle küçükbaş kurbanlığı alabiliyordu.

Aradan geçen 8 yılda ikramiye 1000 TL’den 4 bin TL’ye çıkarken, kurbanlık fiyatlarındaki artış çok daha yüksek seviyeye ulaştı.

KURBANLIKLAR YÜZDE 60 ZAMLANDI

Mevcut görünüme göre kurbanlık fiyatlarında geçen yıla kıyasla yüzde 60 civarında artış bekleniyor. Küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatı 400-450 TL bandında, küçükbaş hayvan fiyatları da canlı olarak 18 bin TL ile 30 bin TL arasında bulunuyor. Büyükbaş hayvanlarda ise fiyatlar 140 bin TL’den başlayıp 400 bin TL’ye kadar çıkıyor.

4 BİN TL İLE KURBANLIK HAYAL OLDU

-4 bin TL’lik emekli ikramiyesi, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatı olan 18 bin TL’nin yaklaşık beşte birini karşılayabiliyor. Küçükbaş kurbanlık fiyatının 30 bin TL’ye çıkması halinde ikramiyenin karşıladığı oran yaklaşık sekizde bire geriliyor.

2018’de tek başına küçükbaş kurbanlık almaya yeten bayram ikramiyesi, 2026’da kurbanlık fiyatının yalnızca sınırlı bir bölümünü karşılayabilir hale geliyor.

İKRAMİYE 4 KAT ARTTI, KURBANLIK 18 KAT

2018-2026 karşılaştırması, ikramiye ile kurbanlık fiyatları arasındaki makasın nasıl açıldığını da gösteriyor. Emekli bayram ikramiyesi 2018’de 1000 TL iken, 2026’da 4 bin TL’ye çıktı. Böylece ikramiye 8 yılda 4 kat artmış oldu.

Aynı dönemde en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatı 1000 TL’den 18 bin TL’ye yükselmiş görünüyor. Küçükbaşta alt sınır üzerinden yapılan bu hesaplama, fiyatın 18 katına çıktığını ortaya koyuyor. Üst sınır olan 30 bin TL dikkate alındığında ise küçükbaş kurbanlık fiyatı 2018’e göre 30 katına kadar ulaşabiliyor.

4 BİN TL İLE KAÇ KİLO ET ALINABİLİR?

Kırmızı et fiyatları üzerinden bakıldığında ise 4 bin TL’nin karşılığı daha net görülüyor. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin 24 Nisan 2026 tarihli verilerine göre Türkiye genelinde yağsız dana karkas fiyatı ortalama 595,36 TL, yağsız kuzu karkas fiyatı ise ortalama 600,71 TL seviyesinde bulunuyor. Bu fiyatlar esas alındığında 4 bin TL ile yaklaşık 6,6 kilogram karkas et alınabiliyor. Ancak perakende satışta kıyma ve kuşbaşı gibi ürünlerde fiyatlar karkas fiyatının üzerine çıktığı için tüketicinin kasap ya da markette alabileceği et miktarı daha düşük oluyor.

Perakende fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamada tablo daha da daralıyor. Zincir marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı ürün türü ve satış kanalına göre değişirken, bazı ürünlerde kilogram fiyatı 750 TL seviyesinden başlayıp 950 TL’ye kadar çıkıyor. Buna göre 4 bin TL’lik ikramiye ile yaklaşık 4,2 ila 5,3 kilogram arasında dana kıyma alınabiliyor. Kuzu eti, kuşbaşı ve özel parça etlerde kilogram fiyatı daha yüksek olduğu için alınabilecek miktar daha da azalıyor.