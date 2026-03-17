BETİMAR, Mart ayı anketini paylaştı! İlk sıradaki parti değişmedi

Türkiye’de anketlerin güvenilirliği tartışılırken, son seçimlerde isabetli sonuçlarıyla öne çıkan BETİMAR’ın mart ayı araştırması siyasi dengelerde büyük değişim olmadığını ortaya koydu.

Türkiye’de kamuoyu araştırmalarının güvenilirliği sık sık tartışma konusu olurken, son seçimlerde en isabetli sonuçlara yaklaşan şirketlerden biri olarak öne çıkan BETİMAR’ın verileri dikkat çekiyor. BETİMAR Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, gazeteci Nagehan Alçı’nın YouTube’daki programına konuk olarak mart ayı araştırma sonuçlarını ilk kez açıkladı.

BETİMAR’ın mart ayı araştırma sonuçları, Türkiye’de siyasi dengelerde büyük bir değişim olmadığını ancak bazı partilerde sınırlı hareketlilik yaşandığını ortaya koydu. Araştırmaya göre AK Parti yüzde 33,1 ile birinci parti konumunu korurken, CHP yüzde 28,9’a yükselerek ikinci sıradaki yerini güçlendirdi. Diğer partilerde ise daha sınırlı değişimler gözlenirken, MHP ve İYİ Parti’de kısmi düşüş, Anahtar Parti’de ise hafif bir artış dikkat çekti.

EKREM İMAMOĞLU DETAYI

Ekrem İmamoğlu’na yönelik olumlu görüş oranı yüzde 33,2’de kalırken, olumsuz görüşlerin yüzde 47,4’e ulaştığı belirtildi. Duman, bu tablonun CHP’nin oy artışını sınırlayan unsurlardan biri olduğunu savunarak, dava süreci ve parti yönetiminin stratejisinin seçmen üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Araştırmayı değerlendiren BETİMAR Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, sonuçların seçim tahmini değil, mevcut siyasi atmosferin bir yansıması olduğunu vurguladı. Seçmen davranışında ekonominin belirleyici olmaya devam ettiğini belirten Duman, katılımcıların yaklaşık yüzde 60’ının alım gücü konusunda sıkıntı yaşadığını ifade etti. Buna rağmen AK Parti’nin oylarının belirli bir seviyede sabit kaldığını söyleyen Duman, bunun arkasında güçlü liderlik algısı, dış politika hamleleri ve kamu yatırımlarının etkili olduğunu dile getirdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE OLUMLU DÖNÜŞ

Öte yandan “terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin veriler de dikkat çekti. Araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 56,7’si bu sürece olumlu bakarken, AK Parti ve MHP tabanında destek oranının daha yüksek olduğu görüldü. Buna karşılık CHP ve bazı muhalefet partilerinin seçmenlerinde daha düşük destek oranları ölçüldü.