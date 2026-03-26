Son anket ortaya çıktı! "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz" diye soruldu, çarpıcı sonuç
ASAL Araştırma, yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye soruldu. AK Parti, CHP, İyi Parti, MHP... İşte son anketten çıkan dikkat çeken sonuç...
ASAL Araştırma 9-16 Mart 2026 tarihleri arasında 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin bulgularını kamuoyu ile paylaştı.Ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Anketin sonucu bir hayli şaşırttı. İşte kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra anket sonuçları:
AK Parti:%34.6
CHP:%32.0
DEM Parti:%8.9
