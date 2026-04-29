İmzalar her an atılabilir! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fenerbahçe taraftarı yeniden göreve gelmesini beklerken, Domenico Tedesco için Fiorentina’nın devreye girdiği ve İtalyan ekibinin teknik direktörlük için harekete geçtiği iddia edildi. Tedesco da imza atmaya yakın.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco’nun yeni adresi netleşiyor. İtalyan ekibi Fiorentina’nın deneyimli teknik adamla anlaşma aşamasına geldiği öne sürüldü.

SERIE A YOLCUSU

Firenze Viola’da yer alan habere göre Fiorentina, teknik direktörlük görevi için Domenico Tedesco ile temaslarını hızlandırdı. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve imzanın yakın olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TARAFTARI GERİ DÖNÜŞ BEKLİYORDU

Sarı-lacivertli taraftarların önemli bir kısmının, Tedesco’nun yeniden takımın başına geçmesini beklediği ifade edilirken, deneyimli teknik adama veda sürecinde verilen destek bu beklentiyi ortaya koydu.

AVRUPA’DAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe’den ayrılmasının ardından Avrupa kulüplerinin radarına giren Tedesco için Fiorentina’nın en ciddi adımı atan ekip olduğu kaydedildi.

YENİ SEZON İÇİN SON AŞAMA

İtalyan temsilcisinin kısa süre içinde teknik direktör kararını resmileştirmesi beklenirken, Tedesco’nun Serie A’da görev alması an meselesi olarak değerlendiriliyor.

