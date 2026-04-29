Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılışını anlattı: Uygur paylaşımı sonrası geldi

AK Parti MKYK üyesi ve yıldız futbolcu Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılış sürecini anlattı. Uygur soykırımına ilişkin paylaşım yaptığında Arsenal ile sorun yaşanacağını bildiğini söyleyen Özil, "Ama umursamadım, paylaştım ve mutluydum" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, futbolu bırakmasının ardından kendini sosyal çalışmalara adadı. Sahalara veda eden Mesut Özil, son dönemlerde siyasi çalışmalarla da gündemde.

MALEZYA'DA HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Yıldız isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi oldu.

Programlarda sık sık gençlerle buluşan Özil, son olarak Malezya'da hayranlarıyla bir araya geldi.

ARSENAL'DAN AYRILIŞINI ANLATTI

Samimi ortamda gerçekleşen programda Mesut Özil, Arsenal kariyerinin nasıl sona erdiğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncu, Uygur'daki soykırıma ilişkin yaptığı paylaşım sonrası kulüple sorun yaşadığını belirtti.

"ARSENAL İLE ARAMIN BOZULACAĞINI BİLİYORDUM"

"Bir yıldız olarak bir söz hakkım vardı ve bazı konularda konuşmam gerektiğini düşündüm. Uygur soykırımı hakkında paylaşım yapınca Arsenal ile aramın bozulacağını biliyordum. Ama umursamadım, paylaştım ve mutluydum." diyen Özil, bu süreçten sonra kadro dışı bırakıldığını ve uzun süre oynatılmadığını ifade etti.

Futbol oynamaktan keyif aldığı bir dönemde bunun elinden alındığını söyleyen Özil, yaşadığı sürecin zor olduğunu ancak ailesinin desteğiyle ayakta kaldığını dile getirdi.

"OYNAMAMA İZİN VERMEDİLER"

Özil, "Sonra bana kapıyı kapattılar. Artık oynamama izin vermediler. Zordu, çünkü futbol oynamaktan keyif alıyordum ve bunu elimden aldılar. Eşim ve çocuklarımın yanımda olduğu için Allah'a şükrediyorum." ifadelerini kullandı.

ÇİN O DÖNEM AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Mesut Özil, 2019 yılında X hesabından Çin'in Doğu Türkistan Özerk Bölgesi'nde Müslüman azınlıklara zulüm ve baskı yapıldığını yazmış ve İslam dünyasını bu duruma sessiz kalmakla suçlamıştı.

Bu gelişme üzerine açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Özil'in gerçek dışı yorumlardan etkilendiğini belirterek "Özil'in daha önce Sincan Uygur bölgesine gelip gelmediğini bilmiyorum. Ancak görünüşe göre kendisi "sahte haberle" kandırılmış. Eğer Özil'in fırsatı olursa, onun Doğu Türkistan'a gelmesini ve (olayları) kendi gözleriyle görmesini isteriz." demişti.

ARSENAL'İN MAÇLARI YAYINDAN KALDIRILDI

Mesut Özil'in söz konusu paylaşımı sonrası Çin devlet kanalı CCTV, Arsenal'in Manchester City ile oynadığı son Premier Lig maçını yayından kaldırmıştı.

Arsenal Futbol Takımı ise Çin'de yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformu Weibo'daki resmi hesabında Çince olarak, "Yayımlanan içerik Özil'in şahsi fikridir." ifadesine yer vermişti.

Kırmızı-beyazlı futbol takımından yapılan açıklamadaysa "Arsenal, bir futbol kulübü olarak siyasete girmeme ilkesine daima bağlı kalmıştır." denilmişti.