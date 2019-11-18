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Roma, Cengiz için diyetisyenleri devreye soktu!

İtalya Ligi ekiplerinden Roma, sakatlığı süresince kilo alan Cengiz Ünder'in eski günlerine dönmesi için diyetisyenleri devreye soktu.

Roma, Cengiz Ünder'e odaklandı. Geçirdiği ağır sakatlığın ardından tekrar sahalara dönen genç futbolcu, eski formundan çok uzak. Milli futbolcuyu eski günlerine döndürmekte kararlı olan Roma, işe fazla kilolardan başlayacak. Ünlü İtalyan Gazetesi Corriere dello Sport, başkent ekibinin Cengiz ile ilgili uygulayacağı programı, manşetine taşıdı.

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"Roma'nın şimdi bir misyonu var, o da Cengiz Ünder'e eski formunu kazandırmak" başlığını kullanan gazete, oyuncunun takım içindeki rolüne tekrar dönmesi gerektiğine dikkat çekti. Cengiz'in yeterli antrenman yapamadığı için vücudunun ağırlaştığını da belirten Corriere dello Sport, kulübün diyetisyenlerinin bu konuda çalıştığına haberinde yer verdi. Haberde ayrıca, Medipol Başakşehir ile oynanacak Avrupa Ligi maçına da bir paragraf açıldı ve Cengiz'in eski takım arkadaşlarına karşı nezaket içinde oynamaması gerektiği ifade edildi.

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