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Samsun'da 12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da B.U. (12) adlı erkek çocuğu, annesi Z.A. (32) ile kavga eden üvey babası S.A.'yı (30) bıçaklayarak yaraladı. S.A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, B.U. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesine bağlı İlyasköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Z.A., eşi S.A. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre; bu sırada S.A., eşi Z.A.'yı döverek bıçaklamakla tehdit etti. Annesini korumak isteyen B.U. adlı erkek çocuğu da mutfaktan aldığı bıçağı üvey babası S.A.'nın sol bacağına sapladı.

İhbar üzerine üzerine eve gelen sağlık ekipleri, S.A.'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. B.U. ise İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. B.U., Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan hastanede tedavi gören S.A.'nın, polise verdiği ifadede, B.U.'nun yanlışlıkla kendisini bıçakladığını söylediği öğrenildi.

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