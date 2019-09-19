Roma Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında deplasmanda İtalya’nın Roma takımıyla karşılaşacak. Roma'da Cengiz Ünder, sakatlığından dolayı karşılaşmada görev alamayacak. Roma’nın kadrosunda bir başka Türk futbolcu Mert Çetin de bulunuyor. Peki, Roma - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Başakşehir maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında Roma'ya konuk oluyor. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD 2'den yayınlanacak.

Başakşehir'in grubunda ayrıca Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger takımları bulunuyor.

Ligde geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşmişti. Rakibine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel'in yanı sıra ismi UEFA listesinde bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei maç kadrosunda yer almayacak.