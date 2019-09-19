Getafe Trabzonspor maçını şifresiz canlı veren kanallar

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, bugün deplasmanda Getafe ile karışı karşıya gelecek. Getafe-Trabzonspor maçını beIN Sports 1 kanalı canlı olarak yayınlayacak. Getafe-Trabzonspor maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesini sizin için derledik.

Sparta Prag ve AEK ile oynadığı eleme maçlarının ardından adını UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırmayı başaran Trabzonspor, C grubundaki ilk maçında bugün deplasmanda İspanya temsilcisi Getafe ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer bu maçı kazanarak gruplara 3 puanla başlamayı amaçlıyor. TSİ 19.55'te Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Slovenyalı hakem Matej Jug yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

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Karaman'dan tek değişiklik bekleniyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bu maçta Ekuban, Fernandes, Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı'dan sakatlıkları nedeniyle faydalanamayacak. Ayrıca sakatlığının ardından takımla çalışmalara yeni başlayan Kamil Ahmet ile Onazi de maç kadrosunda yer almıyor. Karaman'ın, Getafe karşısında ligde son oynanan Gençlerbirliği maçı 11'ine göre tek değişiklik yapması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanan Fernandes'in yerine ilk 11'de Hüseyin'e forma vereceği öğrenildi.

İşte Getafe-Trabzonspor maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi



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M. liga de Campeones 1 HD

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