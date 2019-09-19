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Roma Medipol Başakşehir maçı canlı şifresiz veren kanallar listesi

Roma ile Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam saat 22.00'da İtalya'da karşı karşıya geliyor. Roma-Başakşehir maçını canlı şifresiz izlemek isteyenler Azeri CBS Sport kanalının uydu frekanslarını ayarlayabilir.

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir, J Grubu'nda ilk maçında bu akşam Roma ile karşı karşıya gelecek. 19 Eylül Perşembe günü İtalya'da Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Roma - MEdipol Başakşehir maçı saat 22.00'da başlayacak.

Maçı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Fernandez'in yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Teodoro Sobrino yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise José Luis Munuera Montero olacak.

Roma - Başakşehir maçı şifresiz kanalı
Roma - Başakşehir maçı beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan ise şifresiz yayınlanacak.

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri : 
Uydu: AzerSpace 46°
Frekans: 11135 H 27500

Muhtemel 11'ler
Roma: Pau Lopez, Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov, Cristante, Vereout, Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Aziz Behich, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Edin Visca, Danijel Aleksic, Robinho, Enzo Crivelli

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