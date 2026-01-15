BIST 12.345
DOLAR 43,19
EURO 50,38
ALTIN 6.392,02
HABER /  GÜNCEL

Rezan Epözdemir tahliye edildi hapisten çıkar çıkmaz bu tiwiti attı

Rezan Epözdemir tahliye edildi hapisten çıkar çıkmaz bu tiwiti attı

Avukat Rezan Epözdemir tahliye oldu ve dün akşam cezaevinden çıktı. Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan iddianamede 12 yıla kadar hapsi istenmişti. Hapisten çıkan Rezan Epözdemir X hesabından bir mesaj yayınladı.

Abone ol

Yargıtay'ın tahliye kararının Çorlu Karatepe Cezaevi'ne ulaşmasının ardından Epözdemir'in tahliyesi gerçekleştirildi. Cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılanan Rezan Epözdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan teşekkür ederek ayrıldı.

Rezan Epözdemir tahliye edildi hapisten çıkar çıkmaz bu tiwiti attı - Resim: 0

X Hesabından yaptığı ilk açıklama
-Bugün dinlenen mağdur ile tanık beyanları ve dosyaya giren HTS ve baz kayıtlarıyla, tarafıma isnat edilen suçlamanın gerçek dışı, hukuka aykırı ve iftira olduğu ortaya çıktığından tahliye oldum.

-Bu vesileyle arayan, soran, mesaj atan, iyi niyet ve dualarını esirgemeyen başta ailem, sevdiklerim ve dostlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim. Çok sayıda arama ve mesaj olduğundan herkese geri dönemiyorum, affınıza sığınıyorum, bağışlayın lütfen. Herkesten Allah razı olsun… 

14 Ağustos'ta hapse girmişti
Tutuklu yargılanan avukat Rezan Epözdemir ile eski savcı Cengiz Çallı’nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın “rüşvete aracılık” suçlamasıyla yargılandığı davada, Epözdemir hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmişti.  İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görülen davanın duruşmasında, Yargıtay 5. Ceza Dairesi heyeti, Epözdemir’in tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiri uygulanması koşuluyla tahliyesine hükmetmişti. Rezan Epözdemir, 14 Ağustos 2025’te tutuklanmıştı.

12 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

14 Ağustos'ta tutuklanan ve beş aydır Çorlu Cezaevi'nde bulunan Rezan Epözdemir, Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti gibi kamuoyunun yakından takip ettiği davalara bakıyordu. Epözdemir hakkında Ekim 2025'te hazırlanan iddianamede, "rüşvete aracılık etmek" suçundan dört yıldan 12 yıla kadar hapsi istenmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hızlı tren kaç lira oldu? Zam geldi Ankara İstanbul Sivas Konya YHT bilet fiyatları
Foto Galeri Hızlı tren kaç lira oldu? Zam geldi Ankara İstanbul Sivas Konya YHT bilet fiyatları Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
Kuveyt Türk müşterilerine "Benim Köşem" özelliğiyle kişisel alan sunuyor
Kuveyt Türk müşterilerine "Benim Köşem" özelliğiyle kişisel alan sunuyor
ABD basını yazdı! Saldırı birkaç gün sonra başlayacak
ABD basını yazdı! Saldırı birkaç gün sonra başlayacak
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yarıyıl tatili mesajı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yarıyıl tatili mesajı
5, 6, 9 ve 10. sınıflarda karne sistemi değişiyor
5, 6, 9 ve 10. sınıflarda karne sistemi değişiyor
Hazine ve Maliye Bakanlığından TOBB'da yapılan toplantıya ilişkin iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığından TOBB'da yapılan toplantıya ilişkin iddialara yanıt
Bakan Göktaş açıkladı: 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları erişime açıldı
Bakan Göktaş açıkladı: 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları erişime açıldı
ABD'nin İran'a olası saldırısıyla ilgili New York Times'tan çarpıcı iddia
ABD'nin İran'a olası saldırısıyla ilgili New York Times'tan çarpıcı iddia
TBMM'de çocuklara internet ve sosyal medya hizmetinde sınırlandırma önerildi
TBMM'de çocuklara internet ve sosyal medya hizmetinde sınırlandırma önerildi
TÜİK açıkladı: Çiftçinin 2025 enflasyonu belli oldu
TÜİK açıkladı: Çiftçinin 2025 enflasyonu belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Kontrol tamamen bizde
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Kontrol tamamen bizde
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek: Ses kaydı detayı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek: Ses kaydı detayı