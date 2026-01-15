Rezan Epözdemir tahliye edildi hapisten çıkar çıkmaz bu tiwiti attı

Avukat Rezan Epözdemir tahliye oldu ve dün akşam cezaevinden çıktı. Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan iddianamede 12 yıla kadar hapsi istenmişti. Hapisten çıkan Rezan Epözdemir X hesabından bir mesaj yayınladı.

Yargıtay'ın tahliye kararının Çorlu Karatepe Cezaevi'ne ulaşmasının ardından Epözdemir'in tahliyesi gerçekleştirildi. Cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılanan Rezan Epözdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan teşekkür ederek ayrıldı.

X Hesabından yaptığı ilk açıklama

-Bugün dinlenen mağdur ile tanık beyanları ve dosyaya giren HTS ve baz kayıtlarıyla, tarafıma isnat edilen suçlamanın gerçek dışı, hukuka aykırı ve iftira olduğu ortaya çıktığından tahliye oldum.

-Bu vesileyle arayan, soran, mesaj atan, iyi niyet ve dualarını esirgemeyen başta ailem, sevdiklerim ve dostlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim. Çok sayıda arama ve mesaj olduğundan herkese geri dönemiyorum, affınıza sığınıyorum, bağışlayın lütfen. Herkesten Allah razı olsun…

14 Ağustos'ta hapse girmişti

Tutuklu yargılanan avukat Rezan Epözdemir ile eski savcı Cengiz Çallı’nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın “rüşvete aracılık” suçlamasıyla yargılandığı davada, Epözdemir hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmişti. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görülen davanın duruşmasında, Yargıtay 5. Ceza Dairesi heyeti, Epözdemir’in tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiri uygulanması koşuluyla tahliyesine hükmetmişti. Rezan Epözdemir, 14 Ağustos 2025’te tutuklanmıştı.

12 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

14 Ağustos'ta tutuklanan ve beş aydır Çorlu Cezaevi'nde bulunan Rezan Epözdemir, Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti gibi kamuoyunun yakından takip ettiği davalara bakıyordu. Epözdemir hakkında Ekim 2025'te hazırlanan iddianamede, "rüşvete aracılık etmek" suçundan dört yıldan 12 yıla kadar hapsi istenmişti.