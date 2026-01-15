BIST 12.345
DOLAR 43,19
EURO 50,38
ALTIN 6.392,02
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

5, 6, 9 ve 10. sınıflarda karne sistemi değişiyor

5, 6, 9 ve 10. sınıflarda karne sistemi değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı, karne sisteminde önemli bir değişikliğe gidiyor. Yeni uygulamayla birlikte öğrencilere karneye ek gelişim raporu da verilecek. Uygulama kademeli olarak hayata geçirilecek.

Abone ol

Yeni sistem kapsamında öğrenciler, akademik notların yer aldığı karnenin yanı sıra gelişim raporu da alacak. Bu raporlarla öğrencilerin yalnızca notları değil, öğrenme süreçleri, güçlü yönleri ve desteklenmesi gereken alanları da değerlendirilecek.

Uygulamanın bu yıl itibarıyla başladığı ve konuyla ilgili yazının 81 ile gönderildiği bildirildi.

YENİ MÜFREDATA GEÇEN SINIFLAR KAPSAMDA

MEB’in kademeli olarak uyguladığı yeni müfredat ilk yıl 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda hayata geçirilmişti. Bu yıl ise uygulamaya 2, 6 ve 10’uncu sınıflar da dahil edildi. Yeni müfredata geçen her sınıf düzeyinde, karneye ek gelişim raporu uygulaması da devreye alınacak.

1 VE 2. SINIFLAR ZATEN GELİŞİM RAPORU ALIYOR

1 ve 2’nci sınıflarda halihazırda karne uygulaması bulunmuyor. Bu sınıflardaki öğrenciler yalnızca gelişim raporu alıyor. Bu nedenle yeni uygulama, bu yıl 5, 6, 9 ve 10’uncu sınıflar için geçerli olacak. Sistem, müfredat ilerledikçe diğer sınıflarda da devam edecek.

AMAÇ: ÖĞRENCİNİN GELİŞİMİNİ DAHA YAKINDAN TAKİP ETMEK

Gelişim raporları sayesinde velilerin, çocuklarının öğrenme sürecindeki ilerlemelerini daha düzenli takip edebilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda öğrencilerin güçlü yönlerinin desteklenmesi ve gelişime açık alanlarının daha sağlıklı şekilde belirlenmesi hedefleniyor.

GELİŞİM RAPORU E-OKUL ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENECEK

Gelişim raporu yalnızca yıl sonunda hazırlanacak ve yılda bir kez verilecek. Cuma günü dağıtılacak karnelerde gelişim raporu yer almayacak. 26 Haziran’da dağıtılacak karnelerle birlikte gelişim raporları sisteme yüklenecek.

Ancak bu raporlar fiziki olarak verilmeyecek; e-Okul sistemi üzerinden velilerin erişimine açılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanlığından TOBB'da yapılan toplantıya ilişkin iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığından TOBB'da yapılan toplantıya ilişkin iddialara yanıt
Bakan Göktaş açıkladı: 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları erişime açıldı
Bakan Göktaş açıkladı: 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları erişime açıldı
ABD'nin İran'a olası saldırısıyla ilgili New York Times'tan çarpıcı iddia
ABD'nin İran'a olası saldırısıyla ilgili New York Times'tan çarpıcı iddia
TBMM'de çocuklara internet ve sosyal medya hizmetinde sınırlandırma önerildi
TBMM'de çocuklara internet ve sosyal medya hizmetinde sınırlandırma önerildi
TÜİK açıkladı: Çiftçinin 2025 enflasyonu belli oldu
TÜİK açıkladı: Çiftçinin 2025 enflasyonu belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Kontrol tamamen bizde
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Kontrol tamamen bizde
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek: Ses kaydı detayı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek: Ses kaydı detayı
TÜRK-İŞ'ten siyasi partilere "en düşük emekli aylığı" mektubu
TÜRK-İŞ'ten siyasi partilere "en düşük emekli aylığı" mektubu
Rize Çayeli açıklarında petrol kaynağı bulundu sondaj açıklaması
Rize Çayeli açıklarında petrol kaynağı bulundu sondaj açıklaması
Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili paylaşımı
Mourinho'nun Porto mağlubiyeti sonrası söyledikleri hayrete düşürdü
Mourinho'nun Porto mağlubiyeti sonrası söyledikleri hayrete düşürdü
Eski voleybolcu Derya Çayırgan dahil 19 şüpheli gözaltına alındı
Eski voleybolcu Derya Çayırgan dahil 19 şüpheli gözaltına alındı