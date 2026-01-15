BIST 12.345
Bakan Göktaş açıkladı: 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları erişime açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görev yapacak personellere seslendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve 'aile.gov.tr' adresi, 'duyurular' bölümünden ulaşabilirsiniz. Aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Büyük ailemize hoş geldiniz."

