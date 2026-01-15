İki Türk iş insanı safaride öldürüldü! Sağ kurtulan arkadaş saldırı anını böyle anlattı

Olay 12 Ocak günü sabah saatlerinde gerçekleşti. Etiyopya'nın Güney Ulusları ve Halkları Bölgesi'nde yer alan Tum şehrine yakın kırsal kesimde safari yapan bir gruba açılan ateşte üç kişi öldü.Açılan ateşte yaşamını yitirenlerden ikisi Türk iş insanları Erdoğan Akbulak ile Cengizhan Güngör'dü. Aynı olayda kafilenin Etiyopyalı şoförü de öldürüldü.