İki Türk iş insanı safaride öldürüldü! Sağ kurtulan arkadaş saldırı anını böyle anlattı
Türk İş insanları Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör Etiyopya'da safari sırasında uğradıkları silahlı saldırıda öldürüldü. 12 Ocak'ta gerçekleşen saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Öldürülen iş insanları ile birlikte safariye katılan ve saldırıdan sağ kurtulan Tarık Hotamışlıgil saldırı anını anlattı.
Türk iş insanları Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör'ün safari için gittikleri Etiyopya'da öldürüldüğü olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Olay 12 Ocak günü sabah saatlerinde gerçekleşti. Etiyopya'nın Güney Ulusları ve Halkları Bölgesi'nde yer alan Tum şehrine yakın kırsal kesimde safari yapan bir gruba açılan ateşte üç kişi öldü.Açılan ateşte yaşamını yitirenlerden ikisi Türk iş insanları Erdoğan Akbulak ile Cengizhan Güngör'dü. Aynı olayda kafilenin Etiyopyalı şoförü de öldürüldü.
Kafiledeki iki Türk ise saldırıdan son anda kurtulmuştu. O isimlerden birinin Tarık Hotamışlıgil olduğu ortaya çıktı. Hotamışlıgil, yaşadıkları olayı Instagram paylaşımıyla anlattı.
"Etiyopya'ya yeni bir kültürü tanımaya, birlikte fotoğraf çekmeye, şaşırmaya gitmiştik." diyen Hotamışlıgil, "Hayat izin vermedi ne yazık ki." ifadesini kullandı. Olay anında yoğun ateş altında kaldıklarını anlatan Hotamışlıgil, kendilerinin saldırıdan kaçabildiğini ancak Akbulak ile Güngör'ün aracının kaçamadığını söyledi.