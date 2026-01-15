BIST 12.345
DOLAR 43,19
EURO 50,38
ALTIN 6.392,02
HABER /  EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığından TOBB'da yapılan toplantıya ilişkin iddialara yanıt

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığından TOBB'da yapılan toplantıya ilişkin iddialara yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yer aldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Müşterek Kurul Toplantısı'na ilişkin iddialara yanıt vererek, kaynağı belirtilmeden, kulis adı altında dolaşıma sokulan yalan haberlere itibar edilmemesi istendi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TOBB'da yapılan toplantıya ilişkin iddialara yanıt verildi. Toplantıya ilişkin detaylara yer verilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, 6 Ocak'ta TOBB'un Müşterek Kurul Toplantısı'na onur konuğu olarak katılmıştır. Basına kapalı olarak yaklaşık 5 saat süren toplantı, iş dünyası temsilcileriyle samimi atmosferde, soru-cevap formatında gerçekleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

 "Yalan haberlere itibar edilmemeli"

Açıklamada, toplantının süresinden anlaşılacağı üzere kamuoyuna yansıtıldığı şekilde problemli bir ortamın söz konusu olmadığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Aksi durumda toplantının bu denli uzun sürmesi mümkün olmazdı. Bu çerçevede, basına kapalı toplantının günler sonra bilinçli algı oluşturma gayretiyle, üstelik 5N1K kuralı hiçe sayılarak, tarafımızla iletişime geçilmeden, tuhaf ithamlarla, dedikodu tarzı verilmesi manidardır. Kaynağı belirtilmeden, kulis adı altında dolaşıma sokulan yalan haberlere itibar edilmemesi ve kamuoyunun bu tarz yönlendirmelere karşı dikkatli olması önemle rica olunur."

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin İran'a olası saldırısıyla ilgili New York Times'tan çarpıcı iddia
ABD'nin İran'a olası saldırısıyla ilgili New York Times'tan çarpıcı iddia
TBMM'de çocuklara internet ve sosyal medya hizmetinde sınırlandırma önerildi
TBMM'de çocuklara internet ve sosyal medya hizmetinde sınırlandırma önerildi
TÜİK açıkladı: Çiftçinin 2025 enflasyonu belli oldu
TÜİK açıkladı: Çiftçinin 2025 enflasyonu belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Kontrol tamamen bizde
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Kontrol tamamen bizde
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek: Ses kaydı detayı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek: Ses kaydı detayı
TÜRK-İŞ'ten siyasi partilere "en düşük emekli aylığı" mektubu
TÜRK-İŞ'ten siyasi partilere "en düşük emekli aylığı" mektubu
Rize Çayeli açıklarında petrol kaynağı bulundu sondaj açıklaması
Rize Çayeli açıklarında petrol kaynağı bulundu sondaj açıklaması
Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili paylaşımı
Mourinho'nun Porto mağlubiyeti sonrası söyledikleri hayrete düşürdü
Mourinho'nun Porto mağlubiyeti sonrası söyledikleri hayrete düşürdü
Eski voleybolcu Derya Çayırgan dahil 19 şüpheli gözaltına alındı
Eski voleybolcu Derya Çayırgan dahil 19 şüpheli gözaltına alındı
Bodrum, Travel + Leisure Listesinde “Türkiye’nin St.-Tropez’si” seçildi
Bodrum, Travel + Leisure Listesinde “Türkiye’nin St.-Tropez’si” seçildi
Sarı-kırmızılılardan Hakan Çalhanoğlu çıkarması
Sarı-kırmızılılardan Hakan Çalhanoğlu çıkarması