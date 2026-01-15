BIST 12.418
Bodrum, Travel + Leisure Listesinde “Türkiye’nin St.-Tropez’si” seçildi

Dünyanın önde gelen seyahat ve yaşam stili yayınlarından Travel + Leisure, her yıl seçkin editörlerin seçimiyle hazırlanan “2026’da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon” listesini yayımladı. Küresel ölçekte 100’ün üzerinde destinasyonun değerlendirildiği seçkide, “2026 Yılın Destinasyonu” Brezilya seçilirken, Türkiye’den Bodrum da yer aldı.

Travel + Leisure editörleri tarafından hazırlanan ‘2026’da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon’ listesinde yer alan destinasyonlar; kültür, sanat, gastronomi, doğa ve deniz turizmi gibi farklı deneyim alanları dikkate alınarak belirlendi.

Travel + Leisure’ın “Beach Vibes” başlığı altında seçkide Bodrum da yerini aldı. Bodrum, yayında “Türkiye’nin St.-Tropez’si” olarak tanımlandı. Seçkide Bodrum’un yanı sıra, Miami, Cayman Adaları, Isla Mujeres de yer aldı.

Bodrum’un, geçmişte mütevazı bir balıkçı kasabasıyken; bugün lüks otelleri, canlı gece hayatı, gastronomi çeşitliliği ve farklı ülkelerden ziyaretçileri bir araya getiren yapısıyla uluslararası ölçekte güçlü bir cazibe merkezi haline geldiği vurgulandı.

YÜZDE 85 ARTAN İLGİ

Yayında, Skyscanner’ın seyahat trendleri verilerine de yer verilerek, Bodrum’a yönelik aramaların yıllık bazda  yüzde 85 oranında arttığı bilgisi paylaşıldı. Bu artışın, destinasyonun uluslararası görünürlüğünün güçlenmesine işaret ettiği belirtildi.

Travel + Leisure, Bodrum’daki turizm ivmesini destekleyen gelişmeler arasında, Maxx Royal Bodrum Resort’un 2024 yılında hizmete açılmasını da vurguladı. Yayında, yeni ve nitelikli marka yatırımlarının Bodrum’un küresel turizm ligindeki konumunu güçlendirdiğine dikkat çekti.

ULAŞIM OLANAKLARI VURGULANDI

Bodrum’un ulaşım olanaklarının da çeşitlendiği ifade edilerek; Ryanair’in Londra Stansted–Bodrum hattını, SunExpress’in ise 2026 yaz sezonunda Manchester–Bodrum direkt uçuşunu programına ekleyeceği bilgisi paylaşıldı.

