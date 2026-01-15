BIST 12.350
DOLAR 43,19
EURO 50,40
ALTIN 6.393,03
EKONOMİ

Kuveyt Türk müşterilerine "Benim Köşem" özelliğiyle kişisel alan sunuyor

Kuveyt Türk müşterilerine "Benim Köşem" özelliğiyle kişisel alan sunuyor

Kuveyt Türk, mobil bankacılık uygulamasına araç ve konut odaklı ihtiyaçların tek bir merkezden yönetilmesini sağlayan "Benim Köşem" menüsünü ekledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, platform bankacılığı yaklaşımının bir adımı olarak hayata geçirdiği özellik sayesinde müşterilerine kişisel bir deneyim alanı sunuyor.

Uygulamanın ilk aşamasında "Aracım" ve "Konutum" ekranlarıyla hizmet verilirken, kullanıcılar kendilerine ve yakınlarına ait varlıkların finansal süreçlerini tek çatı altında gerçekleştirebiliyor.

Kuveyt Türk Mobil kullanıcıları, "Benim Köşem - Aracım" menüsü üzerinden araçlarının trafik sigortası ve kasko bilgilerini görüntüleyebiliyor, sigorta başvurusu yapabiliyor ve poliçelerini takip edebiliyor. Ekran üzerinden HGS bakiye kontrolü ve yükleme, işlem detayları inceleme, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik cezası ödemeleri kolayca yapılabiliyor.

Kullanıcılar, bankadan aldıkları araç finansmanı süreçlerini takip edebilirken, dijital araç finansmanı başvurularını da mobil şube üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ruhsat ve ekspertiz belgeleri sisteme yüklenerek ihtiyaç anında belgelere erişim sağlanabilirken, "Başkası Adına Araç Ekleme" özelliğiyle yakınlara ait araçların takibi de mümkün oluyor.

"Benim Köşem - Konutum" alanında ise kullanıcılar, evle ilgili fatura ödemelerini kontrol edip otomatik ödeme talimatı verebiliyor. Kira ve aidat ödemelerinin tek noktadan yönetilebildiği platformda, konut sigortası işlemleri takip edilebiliyor. Ayrıca tapu ve kira sözleşmesi gibi önemli belgeler de uygulama üzerinde güvenle saklanabiliyor.

İlerleyen dönemlerde yeni modüllerin eklenmesiyle uygulamanın kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.

