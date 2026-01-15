BIST 12.418
GÜNCEL

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Kontrol tamamen bizde

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan basınına yaptığı açıklamada ülkede üç gündür süren olayların kontrol altına alındığını belirterek, yaşananların protesto değil “terörist saldırılar” olduğunu savundu. Arakçi, gösteriler sırasında ülke dışından yönlendirilen silahlı unsurların DEAŞ benzeri yöntemler kullandığını ileri sürerken, İsrail’i ve dolaylı olarak ABD’yi çatışmayı tırmandırmakla suçladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan basınına ülkedeki son durumu değerlendirdi. Arakçi, İran’da eylemlerin üzerinden üç gün geçtiğini belirterek, “Kontrol tamamen bizde” ifadesini kullandı.

 Arakçi, olaylar sırasında hayatını kaybedenlerle ilgili soruya, “Ülke dışından yönlendirilen terörist unsurlar, bu gösterilere karışıp güvenlik güçlerine ve halka ateş açtı. Terörist hücreler vardı. İçeri girdiler, DEAŞ tarzı terörist operasyonları kullandılar. Üç gün boyunca protestocularla değil, teröristlerle savaştık” yanıtını verdi.

 ‘Terörist unsurların’, ABD Başkanı Donald Trump'ı savaşa sürüklemek için gösterilerde ateş açarak ölü sayısını artırmak istediğini savunan Arakçi, “Bu tam olarak bir İsrail planıydı. ABD Başkanı'nı bu çatışmaya dahil etmek istediler. Bu yüzden sıradan insanları öldürerek, polis memurlarını öldürerek, farklı şehirlerde bir tür çatışma başlatarak ölü sayısını artırmaya başladılar” açıklamasında bulundu.

 Arakçi, Trump'a mesajının olup olmadığının sorulması üzerine, “Benim mesajım, haziran ayında yaptığınız hatayı tekrarlamayın. Biliyorsunuz, başarısız bir deneyimi denerseniz aynı sonucu alırsınız. Biliyorsunuz, haziran ayında tesisleri imha ettiniz ancak teknoloji bombalanamaz, kararlılık da bombalanamaz. İran müzakereye, diplomasiye hazır olduğunu kanıtladı. Savaş ve diplomasi arasında diplomasi daha iyi bir yoldur. ABD tarafından olumlu bir deneyimimiz olmasa da diplomasi savaştan çok daha iyidir” diye konuştu.

