TotalEnergies İstasyonları’ndan Milangaz Otogaz alışverişine 120 TL yakıt puan

Club TotalEnergies üyelerine özel kış kampanyası düzenleyen TotalEnergies İstasyonları, Milangaz Otogaz alışverişlerinde 120 TL’ye kadar yakıt puan hediye ediyor. Kampanya 15 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak.

TotalEnergies İstasyonları, kış dönemi kampanyası kapsamında Milangaz Otogaz alışverişlerine 120 TL’ye kadar yakıt puan veriyor. 15 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan Club TotalEnergies üyeleri faydalanabilecek.

TotalEnergies İstasyonları’ndan farklı günlerde ve tek seferde yapılacak dört farklı 600 TL ve üzeri Milangaz Otogaz alımlarının her biri için 30 TL yakıt puanın verileceği kampanyada, toplam 120 TL yakıt puan hediye edilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen Club TotalEnergies üyelerinin otogaz alımlarından önce uygulama üzerinden kampanyaya katılmaları gerekiyor. Ayrıca, yakıt alımları öncesinde Club TotalEnergies mobil uygulamasından oluşturulacak QR kodunun ya da uygulamaya kayıtlı cep telefonu numarasının ön saha görevlisine iletilmesi gerekiyor. Mobil uygulama üzerinden “Fiş Bilgileri ile Puan Yükleme” alanında gerçekleştirilecek işlemler de kampanyaya dahil olacak.