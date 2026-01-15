Mourinho'nun Porto mağlubiyeti sonrası söyledikleri hayrete düşürdü

Portekiz Ligi'nde oynanan dev derbide Benfica, sahasında ezeli rakibi Porto'ya boyun eğdi. Maç sonu herkes Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan özeleştiri beklerken, o yine tarzını konuşturdu! Skor tabelasına değil, oyuna bakan tecrübeli hoca, "En iyi takım kaybetti, tek fark onlar gol attı" diyerek herkesi şaşırttı.

Abone ol

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Porto'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamayla gündem oldu. Karşılaşma sonrası mikrofonların karşısına geçen Portekizli teknik adamın, maç değerlendirmesinde kullandığı ifadeler futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"En iyi takım kaybetti"

Jose Mourinho, Porto yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, "En iyi takım kaybetti. En iyi takım gol atamadı ve bir gol yedi, hepsi bu." sözleriyle dikkat çekti. Mourinho'nun bu değerlendirmesi, özellikle maçın skoruna rağmen oyun üstünlüğünün kendi takımlarında olduğunu savunması olarak yorumlandı.

"Klasik Mourinho tarzı"

Mourinho'nun net ve iddialı cümleleri kısa sürede sosyal medyada gündeme taşındı. Futbolseverler arasında, "özeleştiri mi yok" tartışması yaşanırken, bazı kullanıcılar Mourinho'nun bu sözlerini "klasik Mourinho tarzı" olarak değerlendirdi. Mourinho için, "hiç ama hiç değişmemiş" tarzında yorum yapıldı.

Porto karşısında alınan yenilginin ardından yapılan bu açıklama, Benfica cephesindeki eleştirileri de artırdı. Mourinho'nun sözleri, maç sonu tartışmaların odağında yer aldı.