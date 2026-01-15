Allianz Risk Barometresi 2026 sonuçları açıklandı

Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan, "Riskler daha karmaşık ve birbirine bağlı hale geldikçe, entegre dayanıklılık stratejileri geliştirmenin ve risk yönetiminin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor" dedi

Allianz Commercial, küresel iş dünyasının önündeki riskleri belirleyen 'Allianz Risk Barometresi 2026' sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 15'incisi yayımlanan, 97 ülke ve bölgeden 23 farklı sektörden 3 bin 338 risk yönetimi uzmanının görüşleriyle hazırlanan raporda, siber olaylar yüzde 42 oyla üst üste 5'inci kez küresel çapta birinci risk olarak belirlendi.

Siber olayları, yüzde 32 oy oranıyla 'yapay zeka' takip etti. Geçen yıl 10. sırada bulunan yapay zeka, rekor bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti. Araştırmaya göre, iş kesintisi riski, ilk kez ilk iki sıra dışında kalarak yüzde 29 oyla 3. sıraya geriledi.

Mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler yüzde 26 ile 4. sırada yer alırken, doğal afetler yüzde 21 ile 5. sırada, iklim değişikliği yüzde 19 ile 6. sırada, siyasi riskler ve şiddet ise yüzde 15 ile 7. sırada kendine yer buldu. Siyasi riskler ve şiddet başlığı, rapordaki en yüksek konumuna ulaştı.

Listenin devamında yüzde 14 ile makroekonomik gelişmeler, yüzde 13 ile yangın ve patlama, yine yüzde 13 ile pazar gelişmeleri yer aldı.

Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı, yapay zekanın sektörleri için riskten çok fayda sağladığına inanırken, katılımcıların 5'te 1'i bunun tersini savundu.

Türkiye'de risk algısı makroekonomi ve siber olaylarda yoğunlaştı

Araştırmanın Türkiye sonuçlarında ise sıralama, geçen yıla göre önemli farklılıklar gösterdi. Geçen yıl 2. sırada yer alan makroekonomik gelişmeler, bu yıl yüzde 50 oyla Türkiye'deki iş dünyası için en büyük risk faktörü oldu.

Geçen yıl 7. sırada bulunan siber olaylar, bu yıl yüzde 46 oy oranıyla 2. sıraya yükseldi. Siyasi riskler ve şiddet yüzde 35 ile 3. sırada yer alırken, geçen yılın birincisi doğal afetler, yüzde 27 oyla 4. sıraya geriledi.

Türkiye listesinde mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler ile iklim değişikliği, yüzde 19'ar oyla 5. sırayı paylaştı.

Bu yıl Türkiye sonuçlarında 4 yeni risk faktörü ilk 10'a girdi. Küresel listede 2. sıraya yükselen yapay zeka, Türkiye listesine de ilk kez girerek yüzde 15 oyla 7. sırada yer aldı. Yine yüzde 15 oy oranına sahip yetenek ve iş gücü sorunları da listeye 7. sıradan dahil oldu. Diğer yeni risk faktörleri ise yüzde 8'er oy oranıyla 9. sırayı paylaşan 'itibar veya marka değerinin kaybı' ve 'pazar gelişmeleri' oldu.

'Doğal afet kaynaklı sigortalı kayıpları 6 yıldır 100 milyar dolar seviyesinde'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, küresel çapta 5 yıldır en büyük risklerden biri olarak görülen yapay zekanın ilk kez Türkiye'de de ilk 10 risk arasında yerini aldığına işaret etti.

Türkiye'de her sektör ve ölçekten şirketin yapay zekayı sadece stratejik fırsat olarak değil, aynı zamanda karmaşık bir operasyonel, yasal ve itibar riski kaynağı olarak görmeye başladığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

'2026'da şirketler bir yandan yapay zekayı sistemlerine entegre etmeye çalışırken, diğer yandan giderek artan oranda sistem güvenilirliği ve veri kalitesi sorunları, entegrasyon zorlukları ve nitelikli yetenek eksikliğiyle karşı karşıya kalmak durumunda kalacak. Bu yıl ilk kez yetenek ve iş gücü sorunlarının Türkiye'de yeni bir risk faktörü olarak ilk 10'a girmesi, dijital beceri açığının kritik rolüne dair dünyada olduğu gibi ülkemizde de farkındalığın arttığını gösteriyor.'

Gürkan, Türkiye'de geçen yıl 8. sırada yer alan iklim değişikliğinin bu yıl 5. sıraya yükselmesinin risk farkındalığının arttığını gösterdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Ülkemizde de dünyada olduğu gibi doğal afetler, geçtiğimiz yıla göre birkaç sıra geriye düşse de ilk 10 risk arasında yerini koruyor. Bununla birlikte, doğal afetlerden kaynaklanan sigortalı kayıplar, art arda 6 yıldır 100 milyar dolara ulaştı. Riskler daha karmaşık ve birbirine bağlı hale geldikçe, entegre dayanıklılık stratejileri geliştirmenin ve risk yönetiminin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Şirketlerin artık riskleri yönetmek için ileriye dönük yaklaşımlara sahip olmaları gerekiyor. Yapay zeka da bir fırsata dönüştürülerek değişen risk ortamına uyum sağlamada önemli bir enstrüman olarak kurumlara yardımcı olabilir.'