Benzine bu gece motorine cumartesi yüklü zam! Litre fiyatı bakın kaç lira olacak
Petrol fiyatları küresel risklerle fırlarken, akaryakıtta zam yağmuru başladı. Bu hafta zam gören motorin haftayı bitiremeden ikinci kez zamlanıyor. Bu kez benzin fiyatlarına da zam var. Litre fiyatına gelecek olan zamlar 1 liranın üstündü. Benzin zammı bu gece yarısı pompaya yansıyacak ve 16 Ocak cuma itibariyle yeni fiyatlar geçerli olacak. Motorin zammı ise cumartesi günü pompaya yansıyacak ve litre fiyatı 57 lirayı geçecek.
Dün 66,39 dolara kadar yükselen petrol fiyatları akaryakıta zam getirdi. Bu kez hem benzin hem de motorinin litre fiyatı yüklü zam görecek. Benzin zammı bu gece yarısı devreye girecek 16 ocak cuma günü itibariyle zamlı tarife geçerli olacak. Hemen ardından motorine haftanın ikinci zammı yansıyacak. Motorin zammı da cumartesi günü pompaya yansıyacak. Benzin ve motorinin litre fiyatları zam sonrası bakın kaç liraya çıkacak...
Benzine zam litresi kaç lira olacak?
Zam yağmuru devam ediyor. Benzine bu gece yarısı 1 TL 61 kuruş zam geliyor. Zamlı tarife pompaya yansıyacak. Cuma günü itibariyle benzinin litre fiyatı şöyle olacak:
-İstanbul Avrupa yakasında 53.17 TL olan benzin fiyatı 54.78 liraya,
-Anadolu yakasında 53.01 TL olan benzin fiyatı 54.62 TL'ye,
-Ankara'da 54.04 TL olan benzin fiyatı 55,65 liraya,
-İzmir'de 54.37 TL olan benzinin litre fiyatı zamla 55,98 tl olacak.
Motorinin litresi kaç lira olacak?
Salı günü 1 lira 8 kuruş zamlanan motorin haftayı yeni zamla tamamlayacak. Motorine cumartesi günü 1 TL 60 kuruş zam geliyor. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı şöyle olacak:
İstanbul Avrupa Yakası'nda 54.81 TL olan motorin litre fiyatı 56,41 liraya,
İstanbul Anadolu Yakası'nda 54.62 TL olan motorin litre fiyatı 56,22 liraya,
Ankara'da 55.87 TL olan motorin litre fiyatı 57,47 liraya,
İzmir’de 56.14 TL olan motorin litre fiyatı 57,74 liraya çıkacak.