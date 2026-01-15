Benzine bu gece motorine cumartesi yüklü zam! Litre fiyatı bakın kaç lira olacak

Dün 66,39 dolara kadar yükselen petrol fiyatları akaryakıta zam getirdi. Bu kez hem benzin hem de motorinin litre fiyatı yüklü zam görecek. Benzin zammı bu gece yarısı devreye girecek 16 ocak cuma günü itibariyle zamlı tarife geçerli olacak. Hemen ardından motorine haftanın ikinci zammı yansıyacak. Motorin zammı da cumartesi günü pompaya yansıyacak. Benzin ve motorinin litre fiyatları zam sonrası bakın kaç liraya çıkacak...