ABD'de gazetecinin evine FBI baskını

FBI, Washington Post muhabiri Hannah Natanson’un Virginia’daki evinde arama yaptı. Telefon, bilgisayar ve akıllı saatine el konuldu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, yaptığı açıklamada ajanların, bir Pentagon yüklenicisinden yasa dışı yollarla sızdırılan gizli bilgileri elde ettiği ve haberleştirdiği iddia edilen bir gazetecinin evinde arama gerçekleştirdiğini doğruladı.

Bondi, söz konusu sızıntıyı yaptığı iddia edilen yüklenicinin ise tutuklandığını bildirdi.

Washington Post, evi aranan muhabirin Donald Trump yönetiminin federal iş gücünü yeniden yapılandırma politikalarını takip eden Hannah Natanson olduğunu açıkladı.

Çarşamba sabahı Natanson'un Virginia'daki evine gelen federal ajanların; muhabirin telefonuna, iş ve kişisel bilgisayarlarına ve akıllı saatine el koyduğu belirtildi.

Yetkililer, Natanson'un soruşturmanın ana hedefi olmadığını ifade etti. Soruşturmanın merkezinde, Maryland'de sistem yöneticisi olarak görev yapan ve üst düzey güvenlik yetkisine sahip olan Aurelio Perez-Lugones bulunuyor.

FBI tarafından hazırlanan yeminli beyana göre Perez-Lugones, gizli istihbarat raporlarına erişip bunları yazdırmakla ve ulusal savunma bilgilerini yasa dışı şekilde elinde tutmakla suçlanıyor.

Gazeteci Hannah Natanson'un evinin aranması, basın özgürlüğü savunucuları arasında ciddi endişeye yol açtı. Knight Birinci Tadil Enstitüsü Direktörü Jameel Jaffer, gazetecileri hedef alan bu tür aramaların, demokrasi için hayati önem taşıyan habercilik faaliyetlerini engelleyebileceği uyarısında bulundu.

Adalet Bakanı Bondi ise Trump yönetiminin, ulusal güvenliği riske atan gizli bilgilerin sızdırılmasına müsamaha göstermeyeceğini yineledi.