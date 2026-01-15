BIST 12.418
DOLAR 43,19
EURO 50,37
ALTIN 6.387,34
HABER /  DÜNYA

ABD'de gazetecinin evine FBI baskını

ABD'de gazetecinin evine FBI baskını

FBI, Washington Post muhabiri Hannah Natanson’un Virginia’daki evinde arama yaptı. Telefon, bilgisayar ve akıllı saatine el konuldu.

Abone ol

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, yaptığı açıklamada ajanların, bir Pentagon yüklenicisinden yasa dışı yollarla sızdırılan gizli bilgileri elde ettiği ve haberleştirdiği iddia edilen bir gazetecinin evinde arama gerçekleştirdiğini doğruladı.

Bondi, söz konusu sızıntıyı yaptığı iddia edilen yüklenicinin ise tutuklandığını bildirdi.

Washington Post, evi aranan muhabirin Donald Trump yönetiminin federal iş gücünü yeniden yapılandırma politikalarını takip eden Hannah Natanson olduğunu açıkladı.

Çarşamba sabahı Natanson'un Virginia'daki evine gelen federal ajanların; muhabirin telefonuna, iş ve kişisel bilgisayarlarına ve akıllı saatine el koyduğu belirtildi.

Yetkililer, Natanson'un soruşturmanın ana hedefi olmadığını ifade etti. Soruşturmanın merkezinde, Maryland'de sistem yöneticisi olarak görev yapan ve üst düzey güvenlik yetkisine sahip olan Aurelio Perez-Lugones bulunuyor.

FBI tarafından hazırlanan yeminli beyana göre Perez-Lugones, gizli istihbarat raporlarına erişip bunları yazdırmakla ve ulusal savunma bilgilerini yasa dışı şekilde elinde tutmakla suçlanıyor.

Gazeteci Hannah Natanson'un evinin aranması, basın özgürlüğü savunucuları arasında ciddi endişeye yol açtı. Knight Birinci Tadil Enstitüsü Direktörü Jameel Jaffer, gazetecileri hedef alan bu tür aramaların, demokrasi için hayati önem taşıyan habercilik faaliyetlerini engelleyebileceği uyarısında bulundu.

Adalet Bakanı Bondi ise Trump yönetiminin, ulusal güvenliği riske atan gizli bilgilerin sızdırılmasına müsamaha göstermeyeceğini yineledi.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Axios: ABD, Hamas'ın silah bırakmaya hazır olduğunu düşünüyor
Axios: ABD, Hamas'ın silah bırakmaya hazır olduğunu düşünüyor
3 İETT otobüsü çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
3 İETT otobüsü çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
Trump'ın İran hamlesi sonrası kritik uyarı! Orayı hemen terkedin
Trump'ın İran hamlesi sonrası kritik uyarı! Orayı hemen terkedin
Venezuela'da binlerce kişi Devlet Başkanı Maduro'ya destek için yürüdü
Venezuela'da binlerce kişi Devlet Başkanı Maduro'ya destek için yürüdü
Özgür Özel İBB seçimleri için Erdoğan'a 1.5 milyon oy avans verdi Şamil Tayyar'dan yanıt geldi
Özgür Özel İBB seçimleri için Erdoğan'a 1.5 milyon oy avans verdi Şamil Tayyar'dan yanıt geldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı
Hemen çöpe atın! Bakanlık raflardan bu ürünü toplatıyor
Hemen çöpe atın! Bakanlık raflardan bu ürünü toplatıyor
Mersin Uluslararası Limanı'nda ele geçirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu
Mersin Uluslararası Limanı'nda ele geçirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu
İhtiyaç sahiplerine bu yıl da kömür yardımı yapılacak
İhtiyaç sahiplerine bu yıl da kömür yardımı yapılacak
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
Kargo paketi patladı! Yakalandılar her şeyi itiraf etti meğer...
Kargo paketi patladı! Yakalandılar her şeyi itiraf etti meğer...