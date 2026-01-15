ABD Grönland'ı mı alacak? Konuşulan rakam yok artık dedirtti!

Dünya, ABD'nin yeni hamlesine kilitlenmiş durumda... Yeni operasyon için birçok farklı ülkeyi işaret eden ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda da oldukça ciddi görünüyor. Dün "Eğer biz Grönland'a girmezsek Rusya ve Çin girer" açıklamasında bulunduktan sonra Trump'tan bugün de çarpıcı bir Grönland değerlendirmesi geldi. Trump'ın Grönland'ı 700 milyar dolara satın alacağı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde, ABD ile Danimarka arasındaki Grönland tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Grönland'ın kendileri için "ulusal güvenlik" meselesi olduğunu vurgulayan Trump, bundan sonraki süreci hep beraber takip edip izleyeceklerini belirtti.

"BİZ GİRMEZSEK RUSYA VE ÇİN GİRER"

Rusya ile Çin'in Grönland konusunda ciddi girişimlerde bulunduğunu savunan Trump, "Eğer biz Grönland'a girmezsek Rusya ve Çin girer. Danimarka'nın bu konuda yapabileceği tek bir şey yok ancak biz her şeyi yapabiliriz." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, bugün Beyaz Saray'da yapılan ve Danimarka ile Grönland yetkililerinin de katıldığı toplantıya atıfta bulunarak, bu toplantıdan çıkan sonuçlara ilişkin bir brifing alacağını belirtti.

"DANİMARKA'YA GÜVENEMEM"

Trump, "Danimarka'nın kendi başına kendini savunabileceğine güvenemem." yorumunu yaparak, bu ülkenin Grönland konusunda aldığı ilave tedbirlerin hiçbir şekilde yeterli olmadığını savundu.

Bir muhabirin, "Grönland'ı zorla ele geçireceğinizi mi söylüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Trump, "Hayır bunu sen söylüyorsun, ben bunu söylemiyorum. Benim bu konuda ne yapacağımı bilmiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Beyaz Saray'da ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmeye ilişkin, Grönland konusunda "Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadıklarını" dile getirmişti.

700 MİLYAR DOLAR TUTACAK

Washington'ın Grönland'ı olası "satın alma girişiminde" 700 milyar dolar kadar ödeme yapmak zorunda kalabileceğini öne süren kaynaklar, bu tahmini meblağın akademisyenler ve eski ABD'li yetkililer tarafından oluşturulduğunu aktardı.

ABD'li bir kaynak, iki ülke arasındaki mevcut anlaşma uyarınca ABD'nin Grönland'a daha fazla birlik sevk edebileceğini, askeri ve güvenlik kapasitelerini genişletebileceğini öne sürdü.

Söz konusu bedelin, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 901 milyar dolar olarak açıkladığı yıllık savunma bütçesinin yarısından fazlasını aştığı belirtiliyor.

"AMERİKALI OLMAYA HİÇ NİYETİMİZ YOK"

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Grönland'ın, Danimarka Krallığı'nın bir parçası olduğunu ve satılık olmadıklarını söylemişti.

Grönland'ın Sanayi, Ham Madde, Maden, Enerji, Kolluk Kuvvetleri ve Eşitlik Bakanı Naaja Nathanielsen de "Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok. Bu bizim amaçladığımız veya olmaya çalıştığımız bir şey değil. Biz sadece işbirliği için çalışıyoruz. Kendimizi Amerikalı olarak görmüyoruz ve Danimarka Krallığı'nın parçası olmaktan mutluyuz." demişti.



"ALTIN KUBBE İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Trump, ABD'nin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." söylemini sert dille eleştirmişti.