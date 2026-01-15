BIST 12.418
DOLAR 43,19
EURO 50,37
ALTIN 6.387,34
HABER /  EKONOMİ

Bakanlık duyurdu! Dış ticaret mevzuatına aykırı davranan firmalara ceza yağdı

Bakanlık duyurdu! Dış ticaret mevzuatına aykırı davranan firmalara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucu, 13,6 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dış ticaret ve gümrük işlemlerinin inceleme ve denetim faaliyetlerine 2025'te de hız kesmeden devam edildiği belirtildi.

Söz konusu yılda, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinesinde, 18 bölge müdürlüğü kontrol şubelerince yeni nesil analitik teknolojiler kullanılarak şüpheli bulunan 224 bin 738 gümrük beyannamesinin ikinci kez kontrol edildiğine işaret edilen açıklamada, "Bu incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı şekilde işlem yaptığı tespit edilen 7 bin 410 firma tarafından tescil edilen 49 bin 975 gümrük beyannamesine, 11,8 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Bir önceki yıla kıyasla, ek tahakkuk ve ceza tutarında yüzde 120 artış sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Caydırıcı denetim faaliyetleri sürdürülecek

Ayrıca 240 firmanın, ticaret müfettişlerince sonradan kontrol denetimine tabi tutulduğuna değinilen açıklamada, denetimler sonucunda tespit edilen usulsüzlükler kapsamında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 artışla 1,8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği aktarıldı. Söz konusu denetimlerin toplamına ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025 yılı inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında yürütülen ikincil kontrol incelemeleri ve sonradan kontrol denetimleri sonucunda, bir önceki yıla kıyasla yüzde 100 artışla 13,6 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Usulsüz işlem tesis ederek haksız kazanç sağlayan ve ticari hayattaki rekabet ortamını olumsuz etkileyenlere yönelik olarak, 2026'da da Ticaret Bakanlığımızca son teknoloji analitik imkanlar ile tecrübeli insan kaynağı bir arada kullanılarak, caydırıcı denetim faaliyetleri sürdürülecek ve devletimizin gelir kaybının önüne geçilmeye devam edilecek."

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de gazetecinin evine FBI baskını
ABD'de gazetecinin evine FBI baskını
Axios: ABD, Hamas'ın silah bırakmaya hazır olduğunu düşünüyor
Axios: ABD, Hamas'ın silah bırakmaya hazır olduğunu düşünüyor
3 İETT otobüsü çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
3 İETT otobüsü çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
Trump'ın İran hamlesi sonrası kritik uyarı! Orayı hemen terkedin
Trump'ın İran hamlesi sonrası kritik uyarı! Orayı hemen terkedin
Venezuela'da binlerce kişi Devlet Başkanı Maduro'ya destek için yürüdü
Venezuela'da binlerce kişi Devlet Başkanı Maduro'ya destek için yürüdü
Özgür Özel İBB seçimleri için Erdoğan'a 1.5 milyon oy avans verdi Şamil Tayyar'dan yanıt geldi
Özgür Özel İBB seçimleri için Erdoğan'a 1.5 milyon oy avans verdi Şamil Tayyar'dan yanıt geldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı
Hemen çöpe atın! Bakanlık raflardan bu ürünü toplatıyor
Hemen çöpe atın! Bakanlık raflardan bu ürünü toplatıyor
Mersin Uluslararası Limanı'nda ele geçirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu
Mersin Uluslararası Limanı'nda ele geçirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu
İhtiyaç sahiplerine bu yıl da kömür yardımı yapılacak
İhtiyaç sahiplerine bu yıl da kömür yardımı yapılacak
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu