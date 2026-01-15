Özgür Özel İBB seçimleri için Erdoğan'a 1.5 milyon oy avans verdi Şamil Tayyar'dan yanıt geldi

Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1.5 milyon oy avans verip İBB seçimlerinin yenilenmesini teklif eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ciddiye davet etti.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1.5 milyon oy avans verip İBB seçimlerinin yenilenmesini teklif etmesi gündem oldu.

Partisinin Beşiktaş mitiginde konuşan Özel, AK Parti'nin İstanbulda İBB'ye yönelik eleştirilerin yer aldığı panoları astırmasına tepki gösterdi, ve çok tartışılacak açıklamalarda bulundu:

"1,5 milyon oy avans veriyorum sana"

"Şimdi Erdoğan’a bir teklifte bulunuyorum. Milletin huzurunda. Gel İstanbul Büyükşehir’de bütün belediye meclis üyelerini istifa ettirerek İBB seçimlerini yenilemeye karar verelim. Benim adayım belli. Benim adayım Ekrem İmamoğlu. Sen istediğin, en güvendiğin adayı çıkar. İstanbullu çalışan metroyu da biliyor, yapılan inşaatı da biliyor, hizmeti de biliyor. 60 gün sonra İBB seçimlerinde eğer kazanabilirsen, Ekrem Başkan’ı yenebileceksen İBB’yi de alırsın, bundan sonrası için de güç kazanırsın. Benim bir şartım var. Seçimleri yapacağız, kararı yüce Türk milleti, İstanbullular verecek. Ondan sonra yakamızdan düşeceksin. Hodri meydan. Hodri meydan. Cesaretin varsa İstanbul’a koy sandığı. Getir koy sandığı. Bu kadar güveniyoruz kendimize. Aha 13 binden anlamadın, 806 bin. 806 binden anlamadın 1 milyon 150 bin. 1,5 milyon oy avans veriyorum sana. Hodri meydan. Böyle çakallığa, böyle edepsizliğe, kayyım atanan billboardlar üzerinden yalan siyasetine teslim olmak yok."

Şamil Tayyar: Biraz ciddiyet

Özel'in bu önerisiyle ilgili ilk değerlendirme AK Parti eski milletvetili Şamil Tayyar'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, şu ifadelere yer verdi:

"İlginç. Artık kahvehane sohbetlerinde, halı saha maçlarında, kadın günlerinde, hatta tavlada bile bu tür konuşmalar yapılmıyor. Gazozuna maç yapma dönemi çok gerilerde kaldı. Biraz ciddiyet!