BIST 12.370
DOLAR 43,19
EURO 50,40
ALTIN 6.373,66
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel İBB seçimleri için Erdoğan'a 1.5 milyon oy avans verdi Şamil Tayyar'dan yanıt geldi

Özgür Özel İBB seçimleri için Erdoğan'a 1.5 milyon oy avans verdi Şamil Tayyar'dan yanıt geldi

Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1.5 milyon oy avans verip İBB seçimlerinin yenilenmesini teklif eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ciddiye davet etti.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1.5 milyon oy avans verip İBB seçimlerinin yenilenmesini teklif etmesi gündem oldu.

Partisinin Beşiktaş mitiginde konuşan Özel, AK Parti'nin İstanbulda İBB'ye yönelik eleştirilerin yer aldığı panoları astırmasına tepki gösterdi, ve çok tartışılacak açıklamalarda bulundu:

"1,5 milyon oy avans veriyorum sana"

"Şimdi Erdoğan’a bir teklifte bulunuyorum. Milletin huzurunda. Gel İstanbul Büyükşehir’de bütün belediye meclis üyelerini istifa ettirerek İBB seçimlerini yenilemeye karar verelim. Benim adayım belli. Benim adayım Ekrem İmamoğlu. Sen istediğin, en güvendiğin adayı çıkar. İstanbullu çalışan metroyu da biliyor, yapılan inşaatı da biliyor, hizmeti de biliyor. 60 gün sonra İBB seçimlerinde eğer kazanabilirsen, Ekrem Başkan’ı yenebileceksen İBB’yi de alırsın, bundan sonrası için de güç kazanırsın. Benim bir şartım var. Seçimleri yapacağız, kararı yüce Türk milleti, İstanbullular verecek. Ondan sonra yakamızdan düşeceksin. Hodri meydan. Hodri meydan. Cesaretin varsa İstanbul’a koy sandığı. Getir koy sandığı. Bu kadar güveniyoruz kendimize. Aha 13 binden anlamadın, 806 bin. 806 binden anlamadın 1 milyon 150 bin. 1,5 milyon oy avans veriyorum sana. Hodri meydan. Böyle çakallığa, böyle edepsizliğe, kayyım atanan billboardlar üzerinden yalan siyasetine teslim olmak yok."

Şamil Tayyar: Biraz ciddiyet

Özel'in bu önerisiyle ilgili ilk değerlendirme AK Parti eski milletvetili Şamil Tayyar'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, şu ifadelere yer verdi:

"İlginç. Artık kahvehane sohbetlerinde, halı saha maçlarında, kadın günlerinde, hatta tavlada bile bu tür konuşmalar yapılmıyor. Gazozuna maç yapma dönemi çok gerilerde kaldı. Biraz ciddiyet!

ÖNCEKİ HABERLER
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı
Hemen çöpe atın! Bakanlık raflardan bu ürünü toplatıyor
Hemen çöpe atın! Bakanlık raflardan bu ürünü toplatıyor
Mersin Uluslararası Limanı'nda ele geçirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu
Mersin Uluslararası Limanı'nda ele geçirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu
İhtiyaç sahiplerine bu yıl da kömür yardımı yapılacak
İhtiyaç sahiplerine bu yıl da kömür yardımı yapılacak
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
Kargo paketinin patladı! Yakalandılar her şeyi itiraf etti meğer...
Kargo paketinin patladı! Yakalandılar her şeyi itiraf etti meğer...
Bursa'da kamyonetin kopardığı bariyerler otomobillerin üzerine düştü
Bursa'da kamyonetin kopardığı bariyerler otomobillerin üzerine düştü
Trump Rodriguez ile Venezuela'nın petrol ve madenlerini görüştü
Trump Rodriguez ile Venezuela'nın petrol ve madenlerini görüştü
Ertan Torunoğulları Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: Geliyor
Ertan Torunoğulları Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: Geliyor
Afrika Kupası yarı final maçında Fas Nijerya'yı eledi Osimhen ve En-Nesyri
Afrika Kupası yarı final maçında Fas Nijerya'yı eledi Osimhen ve En-Nesyri
Trafikte caydırıcı cezalar içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi kırmızı ışık hız sınırı araçtan inen sürücü
Trafikte caydırıcı cezalar içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi kırmızı ışık hız sınırı araçtan inen sürücü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan YPG-Kandil açıklaması
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan YPG-Kandil açıklaması