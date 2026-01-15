BIST 12.370
HABER /  POLİTİKA

TBMM'de İYİ Parti ve DEM Parti arasında gerginlik: Konuşma be, hadi oradan

TBMM Genel Kurulu’nda DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın konuşmasının ardından İYİ Parti ile DEM Parti sıraları arasında sert tartışmalar yaşandı. İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat’ın, “Siz PKK’nın siyasal uzantısısınız. Milletin değil örgütün temsilcisisiniz” sözleri tansiyonu yükseltirken, Başkanvekili Pervin Buldan ile Sunat arasında da karşılıklı sert ifadeler kullanıldı; Buldan’ın “Konuşma be, hadi oradan!” çıkışı sonrası gerginlik nedeniyle Genel Kurul’a ara verildi.

TBMM Genel Kurulu’nda DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın Orta Doğu ve Rojava’ya ilişkin sözleri sonrası İYİ Parti ile DEM Parti sıraları arasında tansiyon yükseldi. Sakık’ın konuşmasına İYİ Parti’den gelen laf atmalar üzerine karşılıklı ithamlar ve sert ifadeler kullanılırken, Başkanvekili Pervin Buldan sık sık araya girmek zorunda kaldı ve gerginlik nedeniyle oturuma ara verildi.

"PKK’NIN SİYASAL UZANTISISINIZ"

Tartışmaların büyümesiyle kürsüye çıkan İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, DEM Parti sıralarına yönelik olarak, “Siz PKK’nın siyasal uzantısısınız. Milletin değil örgütün temsilcisisiniz” ifadelerini kullandı. Sunat ile Başkanvekili Buldan arasında da sert bir diyalog yaşanırken, Buldan’ın İYİ Parti sıralarına dönerek “Konuşma be, hadi oradan!” sözlerini kullanması Genel Kurul’daki gerginliği daha da artırdı ve oturuma beş dakika ara verildi

